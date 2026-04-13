14 de abril de 2026
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Sitio Andino
Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza

La Cámara de Senadores reconoció a un centro de equinoterapia por su labor social en La Paz

El centro de equinoterapia ofrece tratamientos a niños y adolescentes con distintos diagnósticos. Buscan ampliar sus servicios y sumar nuevas propuestas.

Las jornadas, que generalmente comienzan por la tarde, reúnen a un equipo reducido pero multifuncional

Las jornadas, que generalmente comienzan por la tarde, reúnen a un equipo reducido pero multifuncional

Por Sitio Andino Sociedad

El reciente reconocimiento de la Cámara de Senadores al centro de equinoterapia "Brillarán sus Huellas" de La Paz puso en primer plano una historia construida a base de esfuerzo comunitario, vocación y compromiso social. En un contexto marcado por recursos limitados, el crecimiento y la continuidad del espacio representan el resultado de años de trabajo silencioso y perseverante.

Así lo expresó a Noticiero Andino, Belén Díaz una de las integrantes más recientes del equipo, quien destacó la emoción compartida por quienes sostienen el proyecto desde sus inicios, incluso desde cuando era apenas una idea. La dinámica cotidiana del centro refleja ese compromiso colectivo.

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Las jornadas, que generalmente comienzan por la tarde, reúnen a un equipo reducido pero multifuncional: cuidadores de caballos, profesionales de la salud y docentes trabajan de manera articulada para garantizar tanto la seguridad como la calidad terapéutica.

Qué actividades realizan en el centro de equinoterapia

Actualmente, el espacio cuenta con cuatro equinos (Glorioso, Cafrune, Zafiro e India) y atiende a un promedio de entre 12 y 15 chicos por día, dentro de un universo de aproximadamente 25 asistentes con distintas necesidades.

Las terapias están dirigidas principalmente a niños y adolescentes con diagnósticos como parálisis cerebral, autismo, TDAH o síndrome de Down, así como a personas con dificultades motoras. En ese marco, el vínculo con los caballos resulta central: no solo favorece el desarrollo físico (equilibrio, postura y coordinación) sino que también fortalece la confianza y el respeto hacia el animal.

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Actualmente, el espacio cuenta con cuatro equinos y atiende a un promedio de entre 12 y 15 chicos por día - Ilustrativa

Actualmente, el espacio cuenta con cuatro equinos y atiende a un promedio de entre 12 y 15 chicos por día - Ilustrativa

Belén Díaz subrayó además el valor emocional y creativo de cada encuentro, donde la espontaneidad de los chicos transforma cada sesión en una experiencia única.

Una alternativa gratuita para las familias

El centro funciona como una ONG y ofrece sus servicios de manera gratuita, lo que lo convierte en una alternativa fundamental para familias sin acceso a terapias privadas. En ese sentido, la visibilidad que aportan los reconocimientos y la difusión en redes sociales resulta clave para su sostenibilidad.

El objetivo a futuro es ambicioso: ampliar la oferta terapéutica, sumar más días de atención e incluso integrar a adultos mayores. Mientras tanto, el motor sigue siendo el mismo: el amor por el proyecto y la convicción de que cada pequeño avance vale la pena.

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