El Gobierno de Mendoza explicó cómo se implementará el peaje en una ruta clave entre el Sur y el Este.

El Gobierno de Mendoza se prepara para inaugurar una ruta con peaje . Se trata de la 171 , un corredor comercial y productivo que une el Este-Sur. La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui , dio detalles de cómo se implementará el cobro a los conductores.

La obra en la Ruta Provincial 171 , que conecta Las Catitas , en Santa Rosa , con Monte Comán y Real del Padre , en San Rafael , está pronta a finalizarse, con una inversión de $6.420 millones, a través del Fondo del Resarcimiento.

El Gobierno recibió las ofertas para concretar la obra vial que transformará el tránsito en la Zona Este

En dialogó con Aconcagua Radio , la funcionara explicó: "Es una de las más avanzadas y en el corto plazo comenzarán a verse trabajos vinculados a cabinas de peaje ". Badui afirmó que en este caso habrá una cabina física , a la altura del control fitosanitario de Ñacuñán .

Esta ruta se vincula con la Ruta Provincial 153 , que también está en proceso de reconstrucción donde el Gobierno también colocará peaje. Donde también lo hará será en la Ruta Provincial 82 y en el Acceso Este, donde la Provincia encaró una megaobra que ya fue licitada en tres etapas.

"Está pensado que en esas rutas el peaje sea de pase libre de Free Flow, sin necesidad de las cabinas", destacó la funcionaria.

Otra ruta que está siendo intervenida por el Ejecutivo es la 143, una traza con casi 60 años que se encuentra en muy mal estado y que une el Sur provincial con el Valle de Uco. Allí los trabajos ya comenzaron y se extenderán por 107 kilómetros.

Cómo será la obra del tercer tramo de la Doble Vía del Este

El pasado miércoles, el Gobierno abrió la apertura de sobre de la licitación para construir el tercer tramo de la Doble Vía del Este para conectar el tránsito productivo y urbano de San Martín, Junín y Rivadavia hacia la Ruta Nacional 7. La obra demandará una inversión de $27.150 millones, provenientes del Fondo del Resarcimiento.

La intervención será similar al de las dos primeras etapas: doble calzada con dos carriles por sentido de circulación, cantero central con iluminación LED automatizada y separación mediante defensa rígida tipo New Jersey. La característica distintiva de esta etapa es que se realizarán " dos puentes para sortear el paso del ferrocarril, por eso la complejidad y el plazo de ejecución de 20 meses", declaró Badui.

La obra también incluirá guardarraíles, demarcación horizontal, señalización vertical, calles colectoras y cruces subterráneos destinados a instalaciones telefónicas, eléctricas y de fibra óptica.