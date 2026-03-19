El Gobierno de Mendoza explicó cómo se implementará el peaje en una ruta clave entre el Sur y el Este.

El Gobierno de Mendoza se prepara para inaugurar una ruta con peaje. Se trata de la 171, un corredor comercial y productivo que une el Este-Sur. La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, dio detalles de cómo se implementará el cobro a los conductores.
La obra en la Ruta Provincial 171, que conecta Las Catitas, en Santa Rosa, con Monte Comán y Real del Padre, en San Rafael, está pronta a finalizarse, con una inversión de $6.420 millones, a través del Fondo del Resarcimiento.
En dialogó con Aconcagua Radio, la funcionara explicó: "Es una de las más avanzadas y en el corto plazo comenzarán a verse trabajos vinculados a cabinas de peaje". Badui afirmó que en este caso habrá una cabina física, a la altura del control fitosanitario de Ñacuñán.
Cómo será la obra del tercer tramo de la Doble Vía del Este
El pasado miércoles, el Gobierno abrió la apertura de sobre de la licitación para construir el tercer tramo de la Doble Vía del Este para conectar el tránsito productivo y urbano de San Martín, Junín y Rivadavia hacia la Ruta Nacional 7. La obra demandará una inversión de $27.150 millones, provenientes del Fondo del Resarcimiento.
La intervención será similar al de las dos primeras etapas: doble calzada con dos carriles por sentido de circulación, cantero central con iluminación LED automatizada y separación mediante defensa rígida tipo New Jersey. La característica distintiva de esta etapa es que se realizarán " dos puentes para sortear el paso del ferrocarril, por eso la complejidad y el plazo de ejecución de 20 meses", declaró Badui.
La obra también incluirá guardarraíles, demarcación horizontal, señalización vertical, calles colectoras y cruces subterráneos destinados a instalaciones telefónicas, eléctricas y de fibra óptica.