El Gobierno de Mendoza designará a una nueva directora de Derechos Humanos. Foto: Yemel Fil

La provincia se encuentra sin un funcionario al frente de las políticas de DD.HH. desde que Libres del Sur abandonara el Frente Cambia Mendoza y, por ende, sus dirigentes renunciaran a los cargos que ocupaban en la gestión. Esa decisión fue tomada en rechazo a la alianza del radicalismo con La Libertad Avanza para las últimas elecciones legislativas.

Uno de ellos fue Alejandro Verón, quien se desempeñaba como director de Derechos Humanos, dentro del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Los otros fueron Ernesto Mancinelli (Desarrollo Comunitario) y Belén Bobba (Género y Diversidad). Tras la salida de Verón, las funciones pasaron a depender del jefe de Gabinete, Santiago Suarez.

Quién será la nueva directora de Derechos Humanos A pocas jornadas de conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo, se conoció que el Gobierno ya tiene elegida a la persona que comandará la Dirección de Derechos Humanos, lo que se hará oficial en los próximos días.

Natalia Ibis Alonso A la izquierda, Natalia Ibis Alonso. Se trata de Natalia Ibis Alonso, una dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Rafael. Es una militante del radicalismo vinculada políticamente a Ernesto Sanz, exlegislador nacional, y llegará al cargo de la mano Francisco Mondotte, otro sanrafaelino de peso en el sur para el partido, quien hasta hace poco formaba parte del Gobierno provincial. La designación se da en un contexto marcado por una fecha emblemática para la agenda de derechos humanos y con el desafío de retomar una conducción del área tras un período de vacancia de varios meses, con la principal tarea de garantizar, proteger y promover los derechos fundamentales en la provincia.