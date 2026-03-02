Bajas en el gabinete cornejista: dos funcionarios se despidieron y vuelven al territorio

Este lunes, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza comunicó dos bajas. A través de las redes sociales, informaron que dos directores presentaron su renuncia y vuelven a la política territorial.

Se trata del director de Asuntos Gubernamentales , Francisco Mondotte , quien "tomó esta decisión por razones personales", según el comunicado de la cartera a cargo de Natalio Mema .

Además, indicaron: "Desempeñó su tarea con gran compromiso y responsabilidad; agradecemos su aporte permanente".

Según el Ministerio, Mondotte seguirá "colaborando" con la gestión provincial, como también con el frente Cambia Mendoza , pero desde el departamento de San Rafael , de donde es oriundo. El ahora exfuncionario provincial fue precandidato a intendente por esa fuerza en 2023 , respaldado por Ernesto Sanz, aunque fue derrotado en la interna por Abel Freidemberg.

Alfredo Cornejo, Francisco Mondotte, San Rafael, elecciones 2023 Alfredo Cornejo y Francisco Mondotte, en la campaña electoral de las PASO 2023. Foto: Prensa Cambia Mendoza

Renuncias en el Ministerio de Natalio Mema

La otra baja se dio en la Dirección General de Administración del Ministerio. "Felicitamos a Diego Lazzaro, quien deja su función", expresa el comunicado oficial.

El funcionario ahora trabajará en el Municipio de Guaymallén, bajo la gestión del intendente Marcos Calvente. El ex subsecretario de Hacienda durante la gestión de Rodolfo Suarez quedará a cargo de la Dirección de Innovación de la comuna del Gran Mendoza.