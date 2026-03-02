Caputo habló del conflicto en Medio Oriente y lanzó un pronóstico clave sobre la inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo , analizó este lunes el impacto que puede tener en la Argentina la escalada del conflicto en Medio Oriente. Reconoció que se trata de un shock externo fuerte, pero sostuvo que hoy el país cuenta con una defensa central: una macroeconomía ordenada.

En ese marco, celebró "la decisión presidencial de estar alineado desde el minuto uno con Estados Unidos e Israel".

Caputo volvió a insistir en la necesidad de avanzar con reformas estructurales, en especial en el desarrollo del mercado de capitales local. En ese sentido, remarcó la importancia de que los dólares fuera del sistema financiero ingresen al circuito formal , una condición clave para fortalecer el crédito y reducir la dependencia de los mercados externos.

Según explicó en diálogo con El Cronista, ese proceso permitiría mejorar los niveles de actividad, impulsar el empleo y reforzar la recaudación , lo que a mediano plazo abriría la puerta a una baja de impuestos si se sostiene el orden macroeconómico.

En paralelo, el ministro defendió la reforma laboral aprobada por el Senado y destacó las herramientas que incorpora para la creación de empleo formal. “Se bajan las contribuciones del 18% promedio al 2% por los próximos cuatro años, para incentivar la formalidad”, señaló.

Dólar e inflación en la agenda económica

Al referirse al dólar, Caputo reiteró que el tipo de cambio flota dentro de las bandas y que el objetivo del equipo económico es seguir acumulando reservas, acompañando la demanda de dinero y cuidando la volatilidad del mercado. Aseguró que el esquema vigente no va a modificarse en el corto plazo.

Sobre la inflación, que acumula cinco meses consecutivos en alza, confió en que el IPC de febrero será menor al 2,9% registrado en enero y proyectó que hacia agosto la suba mensual podría comenzar con cero. “Lo importante es que mientras se mantenga el rumbo, tarde o temprano esa inflación va a llegar”, concluyó.