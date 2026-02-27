El ministro de Economía Luis Caputo visitará Mendoza: en qué evento participará

Este viernes, el gobernador Alfredo Cornejo confirmó la visita del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en la semana de las celebraciones por la Fiesta de la Vendimia. Además, será el encuentro previo al viaje a Estados Unidos para la "Argentina Week".

El funcionario del gabinete de Javier Milei llegará a la provincia para participar del Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza. "Su presencia en este espacio, que reúne a empresarios, inversores y referentes económicos, permitirá analizar el contexto actual y las oportunidades de crecimiento para el país y la provincia", indicó Cornejo.

Posteriormente, Cornejo viajará a Estados Unidos junto con otros mandatarios provinciales y la comitiva de Milei, para participar en la "Argentina Week". El evento para promocionar a la Argentina como destino de grandes inversiones contará con la presencia de más de 30 directores de compañías líderes y del sector financiero.

Según detalló el embajador en Estados Unidos, Alex Oxenford, a inicios de febrero "la cantidad de inscriptos confirmados superó el aforo máximo autorizado por la normativa vigente".

De qué se trata el evento donde estará Luis Caputo El Foro de Inversiones y Negocios está organizado por el Consejo Empresario Mendocino, una asociación civil sin fines de lucro creada en 1997. El encuentro se realizará en el Hotel Hilton el 5 y 6 de marzo. A su vez, se desarrollarán conferencias, paneles, mesas de inversión y negocios sectoriales, reuniones pre-agendadas entre privados y funcionarios. Algunas de las charlas que se brindarán son: "Presente y futuro del negocio del vino",

"Contextualización Económica de Inversiones y Negocios",

"La mente que impulsa decisiones extraordinarias. Neurociencia, emociones y cambio",

"Sector Nuclear: una oportunidad para Mendoza",

