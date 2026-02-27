El Senado convirtió en ley la reforma laboral: qué cambia con el nuevo régimen y cómo votaron los mendocinos

El Senado convirtió en ley la reforma laboral: cómo votaron los tres mendocinos
Los tres representantes de la Provincia no hicieron uso de la palabra durante el intenso debate desarrollado en el Senado, prácticamente monopolizado por la oposición, que cuestionó la denominada "modernización laboral", fundamentalmente la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el banco de horas, entre otros aspectos.
El oficialismo se limitó a abrir y cerrar el tratamiento del proyecto, consciente de que contaba con los apoyos necesarios para sancionarlo. El mileísmo y aliados optaron por reducir al máximo las alocuciones, considerando que todas las valoraciones ya se habían expresado cuando se discutió por primera vez la iniciativa.
Los puntos principales de la reforma laboral sancionada en el Senado
Indemnización por despido sin causa: se mantiene, pero cambia la base de cálculo. Se toma solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. La actualización se fija por IPC más un 3% anual.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): crea un sistema de capitalización obligatoria para empleadores destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones por desvinculación. Se diferenciaron aportes patronales: 1% mensual para grandes empresas y 2,5% para micro, pequeñas y medianas.
Cambios en la Ley de Contrato de Trabajo: se incorpora el “banco de horas”, que permite compensar horas trabajadas con francos en lugar de pagar horas extras, mediante acuerdo entre partes.
Vacaciones: podrán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y fraccionarlas en bloques no menores a siete días.
Derogación de estatutos especiales: se establece un plazo de un año (desde el 1 de enero de 2027) para la eliminación de distintos regímenes profesionales, entre ellos el del periodista. También se posterga al 1 de enero de 2028 la eliminación del fondo de financiamiento del INCAA.
Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL): apunta a promover capacitación, empleabilidad y reconversión laboral.
Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI): busca fomentar inversiones productivas, tecnológicas y expansión empresarial.
Regulación de trabajadores de plataformas digitales: fija criterios específicos para repartidores y conductores de apps, estableciendo un marco normativo para esa actividad.
Traspaso de la Justicia laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires.