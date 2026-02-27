27 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Otro triunfo del mileísmo

El Senado convirtió en ley la reforma laboral: qué cambia con el nuevo régimen y cómo votaron los mendocinos

Tras un intenso debate, la Cámara Alta aprobó el proyecto impulsado por Casa Rosada que introduce cambios en el régimen laboral. Qué postura adoptaron los legisladores mendocinos.

El Congreso cerró una jornada exitosa para Milei con la sanción de la modernización laboral.

El Congreso cerró una jornada exitosa para Milei con la sanción de la modernización laboral.

Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina
Lee además
El mendocino defendió el proyecto oficialista.
"Es una ley razonable"

Luis Petri reivindicó la reforma laboral: "Estamos cambiando la historia de la Argentina"
El Gobierno nacional busca aprobar la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad en el Senado.
Extraordinarias

El Gobierno nacional busca aprobar la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad

Embed - VOTACIÓN LEY DE MODERNIZACIÓN LABORAL - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 27-02-26

El Senado convirtió en ley la reforma laboral: cómo votaron los tres mendocinos

Los tres representantes de la Provincia no hicieron uso de la palabra durante el intenso debate desarrollado en el Senado, prácticamente monopolizado por la oposición, que cuestionó la denominada "modernización laboral", fundamentalmente la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el banco de horas, entre otros aspectos.

Embed - SENADOR JOSÉ MAYANS - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 27-02-26

El oficialismo se limitó a abrir y cerrar el tratamiento del proyecto, consciente de que contaba con los apoyos necesarios para sancionarlo. El mileísmo y aliados optaron por reducir al máximo las alocuciones, considerando que todas las valoraciones ya se habían expresado cuando se discutió por primera vez la iniciativa.

Embed - SENADORA PATRICIA BULLRICH 2 - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 27-02-26

Así votaron los senadores mendocinos la reforma laboral:

  • Anabel Fernández Sagasti (Bloque Justicialista): negativo.
  • Mariana Juri (UCR): afirmativo.
  • Rodolfo Suarez (UCR): afirmativo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2027558517113041369&partner=&hide_thread=false

Los puntos principales de la reforma laboral sancionada en el Senado

  • Indemnización por despido sin causa: se mantiene, pero cambia la base de cálculo. Se toma solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. La actualización se fija por IPC más un 3% anual.
  • Fondo de Asistencia Laboral (FAL): crea un sistema de capitalización obligatoria para empleadores destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones por desvinculación. Se diferenciaron aportes patronales: 1% mensual para grandes empresas y 2,5% para micro, pequeñas y medianas.
  • Cambios en la Ley de Contrato de Trabajo: se incorpora el “banco de horas”, que permite compensar horas trabajadas con francos en lugar de pagar horas extras, mediante acuerdo entre partes.
  • Vacaciones: podrán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y fraccionarlas en bloques no menores a siete días.
construccion, indice, indec, isac, obreros, trabajadores, trabajo.jpg
El Senado convirtió en ley el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.

El Senado convirtió en ley el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.

  • Derogación de estatutos especiales: se establece un plazo de un año (desde el 1 de enero de 2027) para la eliminación de distintos regímenes profesionales, entre ellos el del periodista. También se posterga al 1 de enero de 2028 la eliminación del fondo de financiamiento del INCAA.
  • Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL): apunta a promover capacitación, empleabilidad y reconversión laboral.
  • Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI): busca fomentar inversiones productivas, tecnológicas y expansión empresarial.
  • Regulación de trabajadores de plataformas digitales: fija criterios específicos para repartidores y conductores de apps, estableciendo un marco normativo para esa actividad.
  • Traspaso de la Justicia laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

Repasá la sesión completa del Senado

Embed - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 27-02-26

Temas
Seguí leyendo

La baja del ausentismo laboral expone un mercado de trabajo en transformación

Dos días claves en el Senado: acuerdo con Europa, reforma laboral y cambios en la protección de glaciares

La CGT anticipó que irá a la Justicia si se aprueba la reforma laboral, pero no hará paro

La reforma laboral desata un sismo digital: búsquedas récord, dudas y polarización en redes

Reforma laboral: La Fundación Mediterránea advierte sobre el FAL y el sistema jubilatorio

Más trabajo, menos trabas

El Gobierno trabaja en la sanción de la reforma laboral y se muestra expectante por el año legislativo

Bullrich defendió la reforma laboral y aseguró que "cambia de cuajo el modelo sindical argentino"

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro de Economía Luis Caputo visitará Mendoza: en qué evento participará
En la semana de Vendimia

El ministro de Economía Luis Caputo visitará Mendoza: en qué evento participará

Las Más Leídas

Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 27 de febrero en Mendoza
El clima

Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

¿Cuánto gana Andrea del Boca por estar en Gran Hermano 2026? El número te sorprenderá
Cifra millonaria

¿Cuánto gana Andrea del Boca por estar en Gran Hermano 2026? El número te sorprenderá

El lugar donde ocurrió la agresión, en el oeste de Godoy Cruz. 
no hay detenidos

Godoy Cruz: atacaron a tiros a un hombre y lo balearon en una pierna

Granizo en San Rafael: se confirmó la alerta emitida por Contingencias Climáticas
este viernes

Granizo en San Rafael: se confirmó la alerta emitida por Contingencias Climáticas

Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención
Movilidad sustentable en Mendoza

Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención