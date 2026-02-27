El Senado convirtió en ley la reforma laboral: qué cambia con el nuevo régimen y cómo votaron los mendocinos

El Congreso cerró una jornada exitosa para Milei con la sanción de la modernización laboral. Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

Eliminado en Diputados el polémico artículo que modificaba el régimen de licencias por enfermedades, el proyecto oficialista volvió a la Cámara Alta, que le otorgó sanción final con 42 votos positivos, 28 negativos y dos abstenciones. Como en el resto de los expedientes tratados esta semana en el recinto, los legisladores por Mendoza sufragaron divididos.

Embed - VOTACIÓN LEY DE MODERNIZACIÓN LABORAL - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 27-02-26 El Senado convirtió en ley la reforma laboral: cómo votaron los tres mendocinos Los tres representantes de la Provincia no hicieron uso de la palabra durante el intenso debate desarrollado en el Senado, prácticamente monopolizado por la oposición, que cuestionó la denominada "modernización laboral", fundamentalmente la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el banco de horas, entre otros aspectos.

Embed - SENADOR JOSÉ MAYANS - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 27-02-26 El oficialismo se limitó a abrir y cerrar el tratamiento del proyecto, consciente de que contaba con los apoyos necesarios para sancionarlo. El mileísmo y aliados optaron por reducir al máximo las alocuciones, considerando que todas las valoraciones ya se habían expresado cuando se discutió por primera vez la iniciativa.

Embed - SENADORA PATRICIA BULLRICH 2 - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 27-02-26 Así votaron los senadores mendocinos la reforma laboral: Anabel Fernández Sagasti (Bloque Justicialista) : negativo.

: negativo. Mariana Juri (UCR) : afirmativo.

: afirmativo. Rodolfo Suarez (UCR): afirmativo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2027558517113041369&partner=&hide_thread=false HISTÓRICO.

Tenemos modernización laboral.

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) February 28, 2026 Los puntos principales de la reforma laboral sancionada en el Senado Indemnización por despido sin causa: se mantiene, pero cambia la base de cálculo. Se toma solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual , excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. La actualización se fija por IPC más un 3% anual .

se mantiene, pero cambia la base de cálculo. Se toma , excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. La actualización se fija por . Fondo de Asistencia Laboral (FAL): crea un sistema de capitalización obligatoria para empleadores destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones por desvinculación. Se diferenciaron aportes patronales: 1% mensual para grandes empresas y 2,5% para micro, pequeñas y medianas .

crea un sistema de capitalización obligatoria para empleadores destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones por desvinculación. Se diferenciaron aportes patronales: . Cambios en la Ley de Contrato de Trabajo: se incorpora el “banco de horas” , que permite compensar horas trabajadas con francos en lugar de pagar horas extras, mediante acuerdo entre partes.

se incorpora el , que permite compensar horas trabajadas con francos en lugar de pagar horas extras, mediante acuerdo entre partes. Vacaciones: podrán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y fraccionarlas en bloques no menores a siete días. construccion, indice, indec, isac, obreros, trabajadores, trabajo.jpg El Senado convirtió en ley el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Foto: NA Derogación de estatutos especiales: se establece un plazo de un año (desde el 1 de enero de 2027 ) para la eliminación de distintos regímenes profesionales, entre ellos el del periodista. También se posterga al 1 de enero de 2028 la eliminación del fondo de financiamiento del INCAA.

se establece un plazo de un año (desde el ) para la eliminación de distintos regímenes profesionales, entre ellos el del periodista. También se posterga al la eliminación del fondo de financiamiento del INCAA. Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL): apunta a promover capacitación, empleabilidad y reconversión laboral .

apunta a promover . Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI): busca fomentar inversiones productivas, tecnológicas y expansión empresarial .

busca fomentar . Regulación de trabajadores de plataformas digitales: fija criterios específicos para repartidores y conductores de apps , estableciendo un marco normativo para esa actividad.

fija criterios específicos para , estableciendo un marco normativo para esa actividad. Traspaso de la Justicia laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Repasá la sesión completa del Senado Embed - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 27-02-26