Bullrich defendió la reforma laboral y aseguró que "cambia de cuajo el modelo sindical argentino"

La j efa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , afirmó hoy que la reforma laboral aprobada en Diputados “cambia de cuajo el modelo sindical argentino” y defendió la estrategia de negociación que el oficialismo desplegó para reunir los votos necesarios en el Congreso donde no cuenta con mayoría propia.

Bullrich sostuvo que el Gobierno debió construir acuerdos “renglón por renglón” ante una composición adversa en ambas cámaras, al resaltar, en diálogo con Radio Rivadavia, que “Cuando tenés 21 senadores y necesitás mínimo 37, la democracia requiere discutir cada punto. Nosotros conseguimos 42 o 44 votos, mucho más de lo necesario”.

Según detalló, 2024 fue “un año muy difícil” por la “bajísima gobernabilidad en las cámaras”, lo que obligó a priorizar las negociaciones con bloques aliados. “Venía del Ministerio de Seguridad, que es un lugar de acción, y pasé a un ámbito donde la conversación y la búsqueda de consensos llevan muchas horas de trabajo conjunto”, señaló.

Uno de los ejes centrales fue la modificación del aporte solidario sindical. Bullrich confirmó que, tras las conversaciones dentro del denominado “bloque de los 44”, se estableció un tope del 2% en lugar de su eliminación total.

“Hoy los aportes llamados solidarios están entre el 4 y el 5%. Dejarlo en cero iba a generar un problema muy serio en estructuras que existen”, argumentó, y agregó: “Acotarlo al 2% es una medida razonable. También se puede negociar a la baja”.

La ex ministra de Seguridad reconoció que se trata de un aporte compulsivo, pero sostuvo que el núcleo de la reforma apunta a descentralizar la negociación colectiva: “El corazón de la ley es que el convenio menor, el sindicato de empresa, prevalezca sobre el convenio mayor. Eso implica una dispersión total del centralismo”.

En ese sentido, aseguró que cualquier empresa podrá acordar condiciones directamente con sus trabajadores: “Si en una empresa dicen ‘no quiero que me saquen nada’, ese 2% puede ir bajando cada vez más. Es un cambio total hacia la austeridad y el cuidado del dinero de la gente”.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre las críticas opositoras

Frente a las críticas de sectores opositores que la calificaron como “negociadora de la casta”, Bullrich respondió que el oficialismo fue cuestionado tanto por no dialogar como por hacerlo, por lo que consideró que “cuando trabajás y construís democráticamente, te dicen eso. Pongámonos de acuerdo”.

También se refirió a los incidentes registrados durante la sesión y los calificó como “una barbarie total y absoluta”. En relación a la actuación de la diputada Florencia Carignano, afirmó: “Mínimo que pague lo que rompió. Después será la Cámara la que determine qué hacer”.

En cuanto al artículo que modificaba el pago salarial durante licencias por enfermedad o lesión, explicó que fue retirado tras la revisión en la Cámara para evitar que se trabara la sanción definitiva.

“Quizás la redacción no se comprendió bien y generó problemas. La Cámara revisora decidió sacarlo y nosotros aceptamos”, indicó. No obstante, afirmó que el texto final refuerza los controles sobre certificados médicos y busca reducir el “ausentismo falso” ya que “pusimos mucha certeza sobre las licencias médicas para bajar la industria del certificado trucho”.

Finalmente, confirmó que el oficialismo prevé avanzar en las próximas sesiones con la reforma laboral, el régimen penal juvenil y otros proyectos antes del 1° de marzo, cuando el Presidente inaugure el período ordinario. “Tenemos una semana movida, con varias sesiones fuertes y después el discurso del Presidente”, concluyó.