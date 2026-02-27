27 de febrero de 2026
Sitio Andino
este viernes

Granizo en San Rafael: se confirmó la alerta emitida por Contingencias Climáticas

El fenómeno se registró durante la tarde en San Rafael y había sido anticipado por la Dirección de Contingencias Climáticas, que había emitido alertas por tormentas en el sur provincial.

image
image

Los reportes informan además que está cayendo granizo en la RN143 Sur, lluvia y granizo en San Pedro del Atuel y solo lluvia en para Jaime Prats y Real del Padre.

El pronóstico indica que las tormentas continuarán en el sur y oeste del Gran Mendoza. Las precipitaciones podrían prolongarse hasta las 4 del día siguiente.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Sábado 28 de febrero: nubosidad en disminución, con poco cambio de la temperatura. Vientos moderados del sector sur, rotando luego al noreste. Máxima: 29°C | Mínima: 18°C.
  • Domingo 1 de marzo: jornada calurosa, con nubosidad variable e inestabilidad hacia la noche, cuando podrían registrarse tormentas. Vientos moderados del noreste. Máxima: 35°C | Mínima: 17°C.
  • Lunes 2 de marzo: continuará el calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas. Vientos moderados del sector sur. Máxima: 33°C | Mínima: 21°C.
  • Martes 3 de marzo: nubosidad en disminución y descenso de la temperatura en la provincia. Máxima: 28°C | Mínima: 19°C.
