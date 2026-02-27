Granizo en San Rafael: se confirmó la alerta emitida por Contingencias Climáticas

image Los reportes informan además que está cayendo granizo en la RN143 Sur, lluvia y granizo en San Pedro del Atuel y solo lluvia en para Jaime Prats y Real del Padre.

El pronóstico indica que las tormentas continuarán en el sur y oeste del Gran Mendoza. Las precipitaciones podrían prolongarse hasta las 4 del día siguiente.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Sábado 28 de febrero: nubosidad en disminución , con poco cambio de la temperatura . Vientos moderados del sector sur , rotando luego al noreste . Máxima: 29°C | Mínima: 18°C.

, con . Vientos moderados del , rotando luego al . Domingo 1 de marzo: jornada calurosa , con nubosidad variable e inestabilidad hacia la noche , cuando podrían registrarse tormentas . Vientos moderados del noreste . Máxima: 35°C | Mínima: 17°C.

jornada , con e , cuando podrían registrarse . Vientos moderados del . Lunes 2 de marzo: continuará el calor , con nubosidad variable y tormentas aisladas . Vientos moderados del sector sur . Máxima: 33°C | Mínima: 21°C.

continuará el , con . Vientos moderados del . Martes 3 de marzo: nubosidad en disminución y descenso de la temperatura en la provincia. Máxima: 28°C | Mínima: 19°C.