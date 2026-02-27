Granizo en San Rafael: se confirmó la alerta emitida por Contingencias Climáticas

Tal como había sido pronosticado por la Dirección de Contingencias Climáticas, una tormenta con caída de granizo de gran tamaño se registró en la zona de Agua del Toro, en el departamento de San Rafael, durante la jornada de este viernes.
Los reportes informan además que está cayendo granizo en la RN143 Sur, lluvia y granizo en San Pedro del Atuel y solo lluvia en para Jaime Prats y Real del Padre.
El pronóstico indica que las tormentas continuarán en el sur y oeste del Gran Mendoza. Las precipitaciones podrían prolongarse hasta las 4 del día siguiente.