Las pymes advierten una situación límite y reclaman políticas de acompañamiento

El movimiento nacional pyme volvió a reunirse en San Rafael para hacer un balance del presente de las pequeñas y medianas empresas. El diagnóstico fue contundente: la combinación de caída del consumo, alta presión impositiva y falta de crédito mantiene al sector en una situación crítica, con impacto directo en el nivel de actividad.

De acuerdo con el sector, las pymes concentran más del 80% del empleo en la Argentina, generan alrededor de 3 millones de puestos de trabajo y explican cerca del 50% del PBI. Sin embargo, la apertura de importaciones y la falta de una “cancha pareja” -como suelen señalar desde el propio entramado productivo-, sumadas a una elevada presión impositiva, deterioran su competitividad y profundizan las dificultades para sostener la actividad.

ventas, ropa, indumentaria, caida de ventas, precios, importaciones, came, pyme El sector advierte que la apertura de importaciones exige “igualar la cancha” y aliviar la presión impositiva sobre la industria nacional. Foto: NA Qué dicen las pymes sobre su situación actual En diálogo con Noticiero Andino, Alejandro Bestani, titular del Movimiento Nacional Pyme, advirtió que el sector sigue siendo tratado de forma marginal: “Hoy las pyme son un poco subestimadas, cuando en realidad generan el 80% del empleo y el 50% de la riqueza, acá y en todo el mundo”.

Bestani cuestionó que, pese a la posición del oficialismo sobre el protagonismo del sector privado, las pymes no han sido contempladas en políticas concretas: “El sector privado que más empleo genera son las pymes, pero no ha sido analizado ni considerado en políticas específicas. Con la caída del poder adquisitivo y del nivel de actividad, están todas golpeadas”, señaló, remarcando que la mayoría no tiene espalda para atravesar largos períodos de recesión.

El referente también apuntó a la falta de herramientas para la microeconomía y a la competencia desigual con productos importados: "Si vas a permitir el ingreso de productos, igualá la cancha. No puede ser que entren con pocos o ningún impuesto y que los de acá paguemos 45 o 50%". En ese sentido, sostuvo que un alivio inmediato sería "acceder a líneas de financiamiento a tasas mucho más bajas para estirar la situación hasta que llegue alguna reactivación". Asimismo, sostuvo: "El universo pyme es el que puede generar la solución definitiva a la pobreza, que es el empleo".