27 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Producción y empleo

Las pymes advierten una situación límite y reclaman políticas de acompañamiento

San Rafael fue sede de un nuevo encuentro nacional de pymes, donde advirtieron una situación crítica y reclamaron medidas inmediatas de acompañamiento.

Las pymes advierten una situación límite y reclaman políticas de acompañamiento(Foto gentileza).

Las pymes advierten una situación límite y reclaman políticas de acompañamiento(Foto gentileza).

Por Sitio Andino Departamentales

El movimiento nacional pyme volvió a reunirse en San Rafael para hacer un balance del presente de las pequeñas y medianas empresas. El diagnóstico fue contundente: la combinación de caída del consumo, alta presión impositiva y falta de crédito mantiene al sector en una situación crítica, con impacto directo en el nivel de actividad.

De acuerdo con el sector, las pymes concentran más del 80% del empleo en la Argentina, generan alrededor de 3 millones de puestos de trabajo y explican cerca del 50% del PBI. Sin embargo, la apertura de importaciones y la falta de una “cancha pareja” -como suelen señalar desde el propio entramado productivo-, sumadas a una elevada presión impositiva, deterioran su competitividad y profundizan las dificultades para sostener la actividad.

Lee además
conflictividad y reforma laboral en argentina: despidos, cierres y tension social en aumento
Reforma Laboral

Conflictividad y Reforma laboral en Argentina: despidos, cierres y tensión social en aumento
Carlos Zalazar fue elegido presidente del Concejo Deliberante de General Alvear.
HCD

Con el oficialismo alineado detrás de Molero, el Concejo de Alvear eligió nuevo presidente
ventas, ropa, indumentaria, caida de ventas, precios, importaciones, came, pyme
El sector advierte que la apertura de importaciones exige “igualar la cancha” y aliviar la presión impositiva sobre la industria nacional.

El sector advierte que la apertura de importaciones exige “igualar la cancha” y aliviar la presión impositiva sobre la industria nacional.

Qué dicen las pymes sobre su situación actual

En diálogo con Noticiero Andino, Alejandro Bestani, titular del Movimiento Nacional Pyme, advirtió que el sector sigue siendo tratado de forma marginal: “Hoy las pyme son un poco subestimadas, cuando en realidad generan el 80% del empleo y el 50% de la riqueza, acá y en todo el mundo”.

Bestani cuestionó que, pese a la posición del oficialismo sobre el protagonismo del sector privado, las pymes no han sido contempladas en políticas concretas: “El sector privado que más empleo genera son las pymes, pero no ha sido analizado ni considerado en políticas específicas. Con la caída del poder adquisitivo y del nivel de actividad, están todas golpeadas”, señaló, remarcando que la mayoría no tiene espalda para atravesar largos períodos de recesión.

El referente también apuntó a la falta de herramientas para la microeconomía y a la competencia desigual con productos importados: Si vas a permitir el ingreso de productos, igualá la cancha. No puede ser que entren con pocos o ningún impuesto y que los de acá paguemos 45 o 50%”. En ese sentido, sostuvo que un alivio inmediato sería “acceder a líneas de financiamiento a tasas mucho más bajas para estirar la situación hasta que llegue alguna reactivación”.

Asimismo, sostuvo: “El universo pyme es el que puede generar la solución definitiva a la pobreza, que es el empleo”.

Mirá la nota completa

Embed - DIAGNÓSTICO PARA LAS PYME EN SITUACIÓN TERMINAL

Temas
Seguí leyendo

Avanza la licitación para ampliar la Subestación de Capiz: beneficiará a más de 150.000 usuarios del Valle de Uco

Maipú: la nueva Escuela "Alejandro Bermejo", financiada con recursos municipales, ya alberga a 65 estudiantes

Clave para Mendoza: Chile lanza diagnóstico integral para potenciar el Paso Pehuenche

Con fuerte participación ciudadana, Maipú definió los proyectos del PAR 2025

General Alvear llevó su agenda productiva al Paseo Federal en el marco de la Vendimia 2026

Lavalle inauguró una nueva escuela técnica que apuesta a la innovación y el empleo

Milagro de Los Andes: más de setenta estudiantes uruguayos peregrinan al Valle de Las Lágrimas

Vitivinicultura: productores alertan por una cosecha menor y precios que no cubren los costos

LO QUE SE LEE AHORA
Carlos Zalazar fue elegido presidente del Concejo Deliberante de General Alvear.
HCD

Con el oficialismo alineado detrás de Molero, el Concejo de Alvear eligió nuevo presidente

Las Más Leídas

La UNCuyo lanza una nueva carrera con enfoque en derechos humanos: quiénes pueden acceder.
Educación

La UNCuyo lanza una nueva carrera con enfoque en derechos humanos: quiénes pueden acceder

Descuento del 55% en transporte público: cómo acceder al beneficio y a quiénes está dirigido
PARA TENER EN CUENTA

Descuento del 55% en transporte público: cómo acceder al beneficio y a quiénes está dirigido

¿Cuánto gana Andrea del Boca por estar en Gran Hermano 2026? El número te sorprenderá
Cifra millonaria

¿Cuánto gana Andrea del Boca por estar en Gran Hermano 2026? El número te sorprenderá

El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves
Tragedia

Murió un técnico tras sufrir una descompensación en el teatro griego Frank Romero Day

Las senadoras se cruzaron por el discurso de la exministra de Seguridad. video
Videos

El fuerte cruce entre Fernández Sagasti y Patricia Bullrich en el Senado: "Chicanita"