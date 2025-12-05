5 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
CIERRE DE AÑO Y PERSPECTIVAS

En su cena anual, la Federación Económica de Mendoza expuso su balance y los desafíos para el sector

Comercio, industria y agro, entre los ejes de la cena de la Federación Económica de Mendoza. Alfredo Cornejo acompañó el evento y dejó su mensaje al sector.

En su cena anual, la FEM expuso el balance y los desafíos que enfrenta el sector empresarial

En su cena anual, la FEM expuso el balance y los desafíos que enfrenta el sector empresarial

Foto: gentileza FEM
 Por Soledad Maturano

La Federación Económica de Mendoza celebró su cena anual en el Espacio Arizu, acompañada por referentes políticos de distintos departamentos, cámaras empresariales y el gobernador Alfredo Cornejo. En ese marco, Santiago Laugero, presidente de la FEM, expuso un balance del año para las pequeñas, medianas y grandes empresas, considerando tanto la situación nacional como la realidad provincial.

En su análisis del panorama nacional, destacó: “Valoramos las decisiones del Gobierno orientadas a ordenar variables económicas, la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal, la apertura comercial y la rendición de ineficiencias del Estado”.

Lee además
Luis Caputo anunció un nuevo bono y confirmó el regreso al mercado de capitales
TESORO NACIONAL

Luis Caputo anunció un nuevo bono y confirmó el regreso al mercado de capitales
Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025
De interés

Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025
cornejo laugero
El evento tuvo lugar en el espacio Arizu y contó con la participación de referentes políticos y empresariales

El evento tuvo lugar en el espacio Arizu y contó con la participación de referentes políticos y empresariales

Sin embargo, advirtió sobre dos frentes que preocupan al sector: el empleo y la apertura comercial. Sobre el primero, remarcó la tendencia negativa en su evolución: el empleo, dijo, es el “núcleo del desarrollo, es dignidad y es la mayor garantía de oportunidades reales”. Y resaltó que, para sostenerlo, se necesita un contexto donde las empresas puedan proyectarse con previsibilidad: “Un Estado facilitador, capaz de liberar el potencial de inversión y crecimiento del sector privado”.

En cuanto a la apertura comercial, pidió una “cancha equilibrada” que permita competir en igualdad de condiciones frente a economías que operan con ventajas estructurales.

Laugero también se refirió a la situación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV): “Valoramos las reformas para hacer más eficiente el organismo, pero esto no puede implicar perder las herramientas que garanticen la titularidad, trazabilidad y control del producto final, que son las bases del reconocimiento mundial para nuestros vinos”.

Mendoza y el desafío de potenciar su matriz productiva

El presidente de la FEM profundizó en los problemas que atraviesa el comercio local, afectados por la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y la competencia creciente de plataformas nacionales e internacionales como Mercado Libre, Shein y Temu.

En ese contexto, propuso crear un sello de identidad para productores mendocinos, con presencia tanto en tiendas físicas como virtuales, junto con acuerdos logísticos estratégicos que permitan reducir costos de envío desde la provincia y mejorar la competitividad.

Sobre la industria y el sector agropecuario, expresó que continúan enfrentando costos que dificultan competir: presión fiscal, logística encarecida y un aumento de importaciones de bienes de consumo que desplazan producción local.

En su discurso, otro eje relevante fue la minería. “Participamos y acompañamos el trabajo del Consejo Provincial del Ambiente, que otorgó viabilidad técnica al Proyecto San Jorge, sujeto a estándares clave de monitoreo, gestión hídrica rigurosa y participación local”, señaló. Y agregó: “Avanzando siempre con responsabilidad, controles serios y pleno resguardo del ambiente y de las actividades existentes”.

cornejo laugero1
Alfredo Cornejo acompañó a Santiago Laugero en la cena anual de la FEM

Alfredo Cornejo acompañó a Santiago Laugero en la cena anual de la FEM

Cornejo: infraestructura, inversión y reformas pendientes

El gobernador Alfredo Cornejo también tomó la palabra y se mostró alineado con los planteos de Laugero: “Sobre la necesidad de infraestructura, sobre que esa infraestructura es imprescindible, y sobre que en una primera etapa no puede estar solo en manos de privados; cuando la economía crezca y esté normalizada, probablemente sí puedan ser los privados quienes se hagan cargo, contra tarifas y contra incentivos”.

Reafirmó la visión de que “el sector privado es el verdadero generador de riquezas”, y planteó la importancia de liberar la economía, pero sin desproteger a las empresas.

Cornejo repasó los 10 años de gestión: “Mendoza hoy es una provincia ordenada, que mantiene el equilibrio fiscal como política de Estado. Gracias a ello pudimos transitar años de incertidumbre económica con solidez y resiliencia”.

Agregó que, además del orden fiscal, se fortaleció la inversión: “En los últimos tres ejercicios la inversión pública superó el 10% del gasto total, destinada íntegramente a infraestructura. Para 2026 estimamos un 14,5% del gasto, el máximo en dos décadas”.

Finalmente, resaltó la necesidad de avanzar en reformas nacionales que mejoren la competitividad. Entre ellas, una reforma impositiva que “simplifique y deje de castigar a quienes invierten y generan empleo”; una modernización laboral “que dé previsibilidad y reduzca pleitos, especialmente para las pymes”; y una reforma de la coparticipación federal con incentivos reales para que las provincias impulsen el crecimiento del sector privado.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei y la nueva era del Congreso: llegan las extraordinarias con reforma laboral y glaciares

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 5 de diciembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este viernes 5 de diciembre de 2025

Industria argentina: Ni el INDEC puede ocultar el malestar empresario

Mendoza aporta su modelo al Foro de Identidad Gastronómica de Río Negro

La pobreza bajó al 36,3% en el tercer trimestre de 2025

Mendoza presentó en Londres su estrategia para consolidarse como hub financiero y minero sostenible

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 4 de diciembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025
De interés

Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025

Las Más Leídas

La Justicia ordenó indemnizar a una reina de la vendimia que no pudo coronar a su sucesora por estar embarazada.
Le ganó un juicio a una comuna

Tras un histórico fallo, una reina de la Vendimia recibirá una millonaria indemnización

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025

Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite video
PREOCUPACIÓN

Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite

Accidente fatal en Malargüe.
Fallece menor de edad

Tragedia en Malargüe: tras un accidente vial murió una menor y otro niño fue gravemente herido

Un ladrón intentó robar la motocicleta de un joven
Inseguridad

Video: un hombre intentó robar una moto en el centro de Mendoza y fue atrapado por el custodio del Gobernador

Te Puede Interesar

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes.
Parte médico

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes

Por Natalia Mantineo
Luis Caputo anunció un nuevo bono y confirmó el regreso al mercado de capitales
TESORO NACIONAL

Luis Caputo anunció un nuevo bono y confirmó el regreso al mercado de capitales

Por Sitio Andino Economía
javier Milei se prepara para demostrar su nueva fuerza parlamentaria.
Nuevo poder

Javier Milei y la nueva era del Congreso: llegan las extraordinarias con reforma laboral y glaciares

Por Marcelo López Álvarez