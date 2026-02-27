Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 27 de febrero en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 27 de febrero donde se prevé viento Zonda de intensidad importante en Malargüe, la precordillera Sur, y extendiéndose hacia la precordillera Central y Norte de Mendoza, con menor intensidad en el Valle de Uspallata. Probabilidad de descenso hacia el Sur del Valle de Uco.

La jornada amanece inestable en Malargüe y el Gran Mendoza con probabilidad de lluvias. Desde las 10, se observa nubosidad e inestabilidad en la zona Este y zona Sur, manteniéndose con continuidad en el Sur provincial. A partir de las 14 probabilidad de tormentas más importantes, con precipitaciones de lluvia y posible caída de granizo en el Sur y Oeste del Gran Mendoza. Las precipitaciones podrían prolongarse hasta las 4 del día siguiente.