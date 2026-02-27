27 de febrero de 2026
Sitio Andino
El clima

Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 27 de febrero en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con viento Zonda y probabilidad de lluvias. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 27 de febrero donde se prevé viento Zonda de intensidad importante en Malargüe, la precordillera Sur, y extendiéndose hacia la precordillera Central y Norte de Mendoza, con menor intensidad en el Valle de Uspallata. Probabilidad de descenso hacia el Sur del Valle de Uco.

La jornada amanece inestable en Malargüe y el Gran Mendoza con probabilidad de lluvias. Desde las 10, se observa nubosidad e inestabilidad en la zona Este y zona Sur, manteniéndose con continuidad en el Sur provincial. A partir de las 14 probabilidad de tormentas más importantes, con precipitaciones de lluvia y posible caída de granizo en el Sur y Oeste del Gran Mendoza. Las precipitaciones podrían prolongarse hasta las 4 del día siguiente.

vienres 27

Temperatura promedio en el llano:

  • Mínima: 16°C (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco).
  • Mínima general: 19°C (resto de la provincia).
  • Máxima: 30°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Sábado 28 de febrero: nubosidad en disminución, con poco cambio de la temperatura. Vientos moderados del sector sur, rotando luego al noreste. Máxima: 29°C | Mínima: 18°C.
  • Domingo 1 de marzo: jornada calurosa, con nubosidad variable e inestabilidad hacia la noche, cuando podrían registrarse tormentas. Vientos moderados del noreste. Máxima: 35°C | Mínima: 17°C.
  • Lunes 2 de marzo: continuará el calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas. Vientos moderados del sector sur. Máxima: 33°C | Mínima: 21°C.
  • Martes 3 de marzo: nubosidad en disminución y descenso de la temperatura en la provincia. Máxima: 28°C | Mínima: 19°C.
