Cerró una reconocida farmacia, despidió a sus trabajadores y enfrenta deudas millonarias

Diciembre de 2025 cerró con un duro golpe para el sector farmacéutico . La cadena Dr. Ahorro confirmó su cierre y avanzó con decenas de despidos laborales en todo el país, en medio de una delicada situación financiera que la empresa arrastra desde hace meses.

La firma, propiedad del grupo mexicano Grupo Fénix , tenía presencia en distintos puntos del país, incluida la provincia de Mendoza . En la capital mendocina operaba una sucursal ubicada sobre calle San Martín y Godoy Cruz, que hoy permanece con las persianas definitivamente bajas .

El cierre de la cadena implicó casi 100 desvinculaciones a nivel nacional, mientras el estado económico de la compañía continúa siendo crítico , con deudas acumuladas tanto con entidades bancarias como con organismos públicos, entre ellos la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

De acuerdo a iProfesional, la base de deudores del Banco Central de la República Argentina registra que Dr. Ahorro emitió 238 cheques sin fondos en los últimos tres meses , por un monto total que asciende a $2.079 millones.

Entre las entidades financieras con las que la empresa mantiene deudas figuran Banco Galicia, Banco Santander y Banco Comafi.

A ese pasivo se suma una deuda cercana a los $1.900 millones con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, correspondiente a incumplimientos en el pago de aportes previsionales.

Caída del consumo y reclamos de los trabajadores

Las pérdidas de la compañía comenzaron durante la pandemia, pero el quiebre definitivo se produjo a lo largo del último año, atravesado por una fuerte retracción del consumo y una marcada baja en las ventas.

farmaceuticos, medicamentos, farmacia.jpg Según denunciaron los trabajadores, la empresa intenta pagar solo la mitad del monto total de las indemnizaciones.

En este contexto, trabajadores de la cadena denunciaron que los despidos se concretaron entre el 22 y el 24 de diciembre de 2025 y que afectaron a unas 90 personas. Además, señalaron que la empresa les comunicó la intención de abonar solo el 50% del monto correspondiente a las indemnizaciones, lo que abrió un nuevo frente de conflicto laboral.