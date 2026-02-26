La UNCuyo lanza una nueva carrera con enfoque en derechos humanos: quiénes pueden acceder.

En un paso significativo hacia la profesionalización y el fortalecimiento de las políticas educativas inclusivas, la Universidad Nacional de Cuyo anunció la apertura de su nueva carrera en Educación Sexual Integral (ESI) . La propuesta busca brindar herramientas teóricas y prácticas para garantizar la implementación efectiva de la Ley Nacional 26.150.

Esta nueva carrera de posgrado, que se dictará en la facultad de Educación, surge como respuesta a la demanda de una formación académica rigurosa que permita abordar la sexualidad desde una perspectiva de derechos humanos , superando visiones limitadas y promoviendo el ejercicio pleno de la ciudadanía en las instituciones educativas.

La especialización está diseñada para profesionales que posean títulos de grado universitario o de Educación Superior (con carreras de no menos de cuatro años de duración) vinculados a las áreas de:

La Universidad Nacional de Cuyo lanzó la carrera de Educación Sexual Integral.

Con una duración total de 24 meses , la carrera apuesta por un formato híbrido adaptado a las agendas laborales actuales. El cursado se realizará de forma virtual sincrónica cada 15 días (lunes y miércoles de 19 a 21.30), complementado con una clase presencial o vía streaming por módulo los días sábados de 9 a 13.

Pueden acceder a la especialización, aquellas personas que tengan títulos de grado universitario o de Educación Superior.

Un plan de estudios integral

El programa académico se estructura en siete ejes fundamentales que atraviesan las dimensiones biológicas, sociales y culturales de la temática:

El desarrollo humano como proceso sexuado.

Historia y evolución del concepto de sexualidad.

Análisis de medios de comunicación, lenguajes y género.

El ciclo vital.

Ejes conceptuales de la ESI.

Recursos y herramientas pedagógicas para el aula.

Taller de Trabajo Integrador Final (TIF).

educacion superior dge El plan de estudio se rige sobre siete ejes específicos.

Inscripciones y comienzo de clases

El inicio del ciclo lectivo está programado para el 13 de abril. Quienes deseen postularse deberán completar el proceso de inscripción a través del enlace oficial de la Facultad, antes del lunes 30 de marzo.

"Esta propuesta no solo busca cumplir con una normativa legal, sino transformar las prácticas institucionales para generar entornos más inclusivos y respetuosos", señalaron desde la coordinación de la carrera.

Preguntas y respuestas sobre la carrera para tener en cuenta

¿A quiénes está dirigida específicamente esta carrera?

Está destinada a profesionales con título de grado (universitario o de educación superior de 4 años o más) que se desempeñen en las áreas de Educación, Salud o Desarrollo social. El objetivo es que quienes ya trabajan en el sistema educativo o en contacto con la comunidad cuenten con herramientas técnicas para aplicar la Ley de ESI.

¿Cómo es la modalidad de cursado y cuánto dura?

La carrera dura 24 meses y utiliza un formato híbrido. Las clases teóricas son virtuales sincrónicas (en vivo) cada 15 días, los lunes y miércoles por la tarde (19 a 21.30). Además, se suma un encuentro presencial o por streaming un sábado al mes (9 a 13) para cada módulo.

¿Qué tipo de formación ofrece el plan de estudios?

Ofrece una formación integral con enfoque en derechos humanos. El programa no solo cubre los ejes conceptuales de la ESI, sino que también analiza el impacto de los medios de comunicación, el lenguaje de género, el desarrollo humano en todas sus etapas y brinda recursos didácticos concretos para el trabajo dentro del aula.