25 de febrero de 2026
Sitio Andino
Barrio Las Bodegas

Violencia de género en Maipú: detuvieron a un hombre tras agredir a su pareja que llegó desde Canadá

El caso de violencia de género ocurrió en Coquimbito. La mujer es mendocina con nacionalidad canadiense. Fue trasladada al hospital Lagomaggiore.

El acusado fue trasladado a la Comisaría 10ª, donde quedó a disposición de la Justicia

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

Un grave caso de violencia de género salió a la luz este miércoles en Mendoza, luego de que se confirmara la detención de un hombre acusado de agredir a su pareja, una mujer que había viajado desde el exterior para conocerlo personalmente.

La víctima, de 55 años, es oriunda de Mendoza pero reside en Canadá, país del que obtuvo la nacionalidad. Según la investigación, había iniciado una relación amorosa a distancia con el acusado y decidió viajar para concretar el encuentro.

El hecho ocurrió en Coquimbito

El episodio se registró durante la noche del domingo en el barrio Las Bodegas, en Coquimbito. De acuerdo con la información oficial, vecinos de la zona realizaron un llamado al 911 tras advertir una situación de violencia en el interior de una vivienda.

operativo las heras, allanamiento, movil, policia, policias, moviles.jpg
Cuando el personal policial arribó al domicilio, constató que la mujer presentaba golpes de puño en distintas partes del cuerpo.

El estado de salud de la víctima y la detención del agresor

La víctima fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Lagomaggiore para una evaluación médica más exhaustiva.

hospital lagomaggiore
En tanto, el acusado, identificado con las iniciales E.J.V., de 45 años, se encontraba dentro de la vivienda al momento del operativo. Los efectivos procedieron a su aprehensión y lo trasladaron a la Comisaría 10ª, donde quedó a disposición de la Justicia.

En la causa intervino el Ayudante Fiscal de turno, quien dispuso las medidas correspondientes. También trabajó en el procedimiento personal de la Policía Turística.

