25 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
cuarta sección

Un menor terminó herido tras un incendio en una casa de Ciudad

Un menor de edad sufrió quemaduras durante un incendio en una casa de la Cuarta Sección este de la Ciudad de Mendoza.

El incendio ocurrió en la noche de este martes.&nbsp;

El incendio ocurrió en la noche de este martes. 

 Por Pablo Segura

Un incendio destruyó por completo una casa de dos plantas en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza, dejando como saldo a un menor de edad con quemaduras, por lo que la víctima debió ser hospitalizada de urgencia.

El siniestro ocurrió en la noche del martes en una vivienda ubicada sobre calle Castelar al 520, en la Cuarta Sección este, en la Ciudad de Mendoza.

Lee además
Intervención policial, bomberíl y médica tras un incendio en una vivienda de Godoy Cruz.
Emergencia policial

Incendio y rescate en Godoy Cruz: un hombre fue auxiliado tras sufrir una crisis de salud mental
Bomberos y efectivos policiales trabajaron en el lugar
Susto

Evacuaron una pizzería en pleno centro de Mendoza tras un principio de incendio en la cocina

Según un parte médico, el menor se encuentra internado recuperándose de las heridas sufridas, en tanto que el personal médico espera por su evolución en las próximas horas.

Un menor terminó herido tras un incendio en una casa de Ciudad

De acuerdo a lo informado oficialmente, el incendio se originó cuando el menor estaba en la vivienda.

Por causas que se desconocen, el fuego afectó, en cuestión de minutos, a las dos plantas de la casa, generando daños totales.

Vecinos de la zona, desesperados, comenzaron a llamar al 911 y en cuestión de minutos llegaron a la escena bomberos del Cuartel Central, policías de la Comisaría Cuarta y varias ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado.

Tras algunas horas de trabajo, los efectivos lograron sofocar las llamas y luego se realizaron tareas de enfriamiento.

El menor afectado fue derivado al hospital Lagomaggiore, donde permanece internado.

Ahora los peritos intentan determinar qué fue lo que originó el incendio. En ese sentido, se cree que fue un problema eléctrico el que generó las primeras llamas.

Temas
Seguí leyendo

Un exganador de Gran Hermano perdió todo en un incendio

San Martín: un camión chocó una casa y una pareja se salvó de milagro

Tragedia en San Martín: un chico de 12 años murió tras ser atropellado

Mega operativo policial en Mendoza: aprehensiones, armas y más de 70 envoltorios de cocaína secuestrados

Una camioneta volcó tras un triple accidente vial en Maipú: hay dos personas hospitalizadas

Intento de fuga en Almafuerte: qué pasará con los siete presos involucrados y cómo sigue la investigación

Quiénes son los presos que planeaban una fuga de la cárcel y qué hallaron en sus celdas

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
El lamentable episodio ocurrió esta noche en el Este provincial.
Accidente fatal

Tragedia en San Martín: un chico de 12 años murió tras ser atropellado

Las Más Leídas

El Gobierno de Mendoza oficializó este martes una serie de llamados a concurso para cubrir cargos vacantes en distintos organismos de la Administración Pública Provincial.
oportunidad

El Gobierno de Mendoza llama a concurso para cubrir cargos en el Estado: qué buscan y cómo postularse

Algunos de los presos que planeaban una fuga masiva de la cárcel. 
detalles del megaoperativo

Quiénes son los presos que planeaban una fuga de la cárcel y qué hallaron en sus celdas

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz
tenía 35 años

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz

Víctor Fayad sufrió un robo en la noche de este lunes en Luján de Cuyo. 
inseguridad

Un alto funcionario del Gobierno sufrió un robo en Chacras de Coria

Las cascadas más lindas de la provincia de Mendoza: un circuito natural que te enamorará
¿Te lo vas a perder?

Las cascadas más lindas de Mendoza: un circuito natural que te enamorará