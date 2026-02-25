Un menor terminó herido tras un incendio en una casa de Ciudad

El incendio ocurrió en la noche de este martes.

Un incendio destruyó por completo una casa de dos plantas en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza , dejando como saldo a un menor de edad con quemaduras, por lo que la víctima debió ser hospitalizada de urgencia.

El siniestro ocurrió en la noche del martes en una vivienda ubicada sobre calle Castelar al 520, en la Cuarta Sección este, en la Ciudad de Mendoza.

Susto Evacuaron una pizzería en pleno centro de Mendoza tras un principio de incendio en la cocina

Emergencia policial Incendio y rescate en Godoy Cruz: un hombre fue auxiliado tras sufrir una crisis de salud mental

Según un parte médico, el menor se encuentra internado recuperándose de las heridas sufridas, en tanto que el personal médico espera por su evolución en las próximas horas.

De acuerdo a lo informado oficialmente, el incendio se originó cuando el menor estaba en la vivienda.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Por causas que se desconocen, el fuego afectó, en cuestión de minutos, a las dos plantas de la casa, generando daños totales.

Vecinos de la zona, desesperados, comenzaron a llamar al 911 y en cuestión de minutos llegaron a la escena bomberos del Cuartel Central, policías de la Comisaría Cuarta y varias ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado.

Tras algunas horas de trabajo, los efectivos lograron sofocar las llamas y luego se realizaron tareas de enfriamiento.

El menor afectado fue derivado al hospital Lagomaggiore, donde permanece internado.

Ahora los peritos intentan determinar qué fue lo que originó el incendio. En ese sentido, se cree que fue un problema eléctrico el que generó las primeras llamas.