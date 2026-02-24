24 de febrero de 2026
{}
Intento de fuga en Almafuerte: qué pasará con los siete presos involucrados y cómo sigue la investigación

La ministra Mercedes Rus confirmó que habrá una investigación interna para determinar responsabilidades y eventuales irregularidades. Los detalles.

Los siete presos involucrados son considerados de alta peligrosidad

 Por Carla Canizzaro

Un intento de fuga protagonizado por siete presos del Complejo Penitenciario Nº3 Almafuerte fue frustrado tras un amplio operativo desplegado por las autoridades. A partir de tareas de inteligencia del Servicio Penitenciario, el plan fue detectado a tiempo, los reos quedaron aislados y se inició una investigación interna para determinar si existió alguna actuación irregular por parte del personal.

Cómo se descubrió el plan de fuga

El hecho comenzó el lunes alrededor de las 15.30, cuando una alerta externa ingresó al sistema y fue procesada por el área de inteligencia penitenciaria. La información activó de inmediato un despliegue de seguridad que permitió desbaratar la maniobra antes de que se concretara.

La información activó de inmediato un despliegue de seguridad que permitió desbaratar la maniobra

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, brindó detalles sobre el operativo, los internos involucrados y las medidas adoptadas tras el intento de escape.

Qué pasará con los siete presos

Como medida inmediata, los siete internos fueron trasladados a un régimen de aislamiento estricto por 60 días e incorporados al sistema de muy alto perfil.

Según explicó la funcionaria, permanecerán en celdas individuales, sin contacto personal, y el aislamiento podrá prorrogarse si las circunstancias lo requieren. Durante este período, se profundizarán las tareas investigativas para determinar si hubo otros detenidos implicados en el plan.

Permanecerán en celdas individuales, sin contacto personal, y el aislamiento podrá prorrogarse

En paralelo, se abrió una investigación interna dentro del Servicio Penitenciario para establecer si existió algún tipo de connivencia o actuación irregular por parte del personal.

Además, personal del Servicio Penitenciario será investigado para determinar "si hubo alguna connivencia o alguna actuación irregular", manifestó Rus en diálogo con la prensa.

Nuevas cámaras y sistema de control

La ministra también reveló que el plan de fuga se habría acelerado con la intención de concretarlo antes de la activación de nuevas cámaras de seguridad.

Estos dispositivos forman parte de un plan de inversión anunciado el año pasado, que incluye la compra de 3.000 cámaras para el sistema penitenciario provincial. De ese total, 100 ya fueron instaladas en Almafuerte, especialmente en los pabellones involucrados, y serán activadas en los próximos días.

24 de Febrero de 2026, conferencia de prensa Mercedes Rus, Ministerio de seguridad y Justicia, intento de fuga almafuerte

Además, desde julio funciona un "sistema único de control", incorporado como parte del proceso de modernización del Servicio Penitenciario.

Armas, cartuchos y celulares ocultos

Durante el operativo se detectó que los internos habían acopiado cartuchos y armas, además de teléfonos celulares ocultos, cuya tenencia está prohibida en establecimientos penitenciarios.

Los dispositivos secuestrados están siendo sometidos a peritajes para obtener información clave sobre la organización del plan, posibles cómplices y eventuales conexiones externas.

