Mega operativo policial en Mendoza: aprehensiones, armas y más de 70 envoltorios de cocaína secuestrados

Durante las últimas horas, la Policía de Mendoza desplegó un importante operativo en Guaymallén, Ciudad, Las Heras y Godoy Cruz , que culminaron con detenciones y el secuestro de droga, armas y un vehículo con medida judicial pendiente.

Los procedimientos estuvieron a cargo del Cuerpo Motorizado de Prevención (CUMOT) y la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) , dependientes de la Unidad de Acción Preventiva (UAP).

Intento de fuga y aprehensión Patrullaje preventivo en Las Heras: un detenido, municiones y una moto recuperada

Coordinación y trabajo en equipo Cómo funciona el operativo de la Patrulla de Rescate ante accidentes en el Aconcagua

En el barrio Paraguay , efectivos que patrullaban la zona detectaron una Toyota Hilux estacionada en la vía pública. Al verificar el dominio, constataron que no coincidía con el número de chasis y que registraba una medida pendiente por hurto agravado desde enero. El rodado fue secuestrado con intervención de la Oficina Fiscal N°1.

En otro procedimiento, sobre calle Azcuénaga a metros de Cochabamba, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertó sobre la presencia de un arma en el interior de una acequia. Allí se incautó una pistola, posiblemente calibre 22 , en avanzado estado de oxidación. Intervino la Oficina Fiscal N°2.

arma, operativo, policía de mendoza El Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertó sobre la presencia de un arma en el interior de una acequia Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Ciudad: dos jóvenes detenidos con un arma

En pleno centro mendocino, dos jóvenes de 18 y 20 años fueron aprehendidos cuando circulaban en un Ford Ka con un arma de fuego.

El operativo comenzó en Boulogne Sur Mer y Luzuriaga tras un aviso sobre el vehículo y finalizó en Mariano Moreno y avenida San Francisco de Asís. Debajo del asiento del conductor, los uniformados hallaron el arma con cargador sin municiones.

Las Heras: réplica de arma y cocaína

En calle Mitre, dos hombres de 25 y 24 años que se desplazaban en un Fiat Cronos intentaron ingresar a un domicilio tras una breve persecución, pero fueron reducidos. En el interior del vehículo, debajo del asiento del acompañante, se secuestró una réplica de arma de fuego.

operativo, droga, policía de mendoza En su interior había 46 envoltorios de cocaína, que fueron secuestrados junto con la aprehensión del individuo Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En otro procedimiento, en calle Pascual Segura, el personal intervino tras un aviso del CEO por un hecho de violencia de género. Allí fue detenido un hombre que llevaba entre sus prendas 29 envoltorios de papel glasé con cocaína y otro envoltorio de nailon con la misma sustancia. Además, se incautaron dos cuchillos.

Godoy Cruz: un aprehendido con 46 dosis de cocaína

Finalmente, en la intersección de Cabo Blanco y Manuel Alberti, efectivos policiales detuvieron a un joven de 20 años que intentó huir al advertir la presencia de los uniformados.

El sospechoso arrojó una mochila sobre la vereda. En su interior había 46 envoltorios de cocaína, que fueron secuestrados junto con la aprehensión del individuo.