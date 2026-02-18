18 de febrero de 2026
Sitio Andino
Patrullajes preventivos

Fuerte despliegue policial en San Carlos: más de 2 mil personas identificadas durante el fin de semana largo

La Policía de Mendoza desplegó un amplio operativo en distintos puntos del departamento. Las personas fueron identificadas con controles vehiculares y biométricos.

La Policía de Mendoza desplegó un amplio operativo en distintos puntos del departamento
Por Sitio Andino Policiales

En el marco de las maniobras de patrullaje preventivo que realiza a diario la Policía de Mendoza, el departamento de San Carlos fue escenario de un amplio despliegue de controles durante los cuatro días de este fin de semana largo.

Importante operativo de la Policía de Mendoza: los detalles

El operativo incluyó identificación de personas en la vía pública mediante tecnología biométrica, controles vehiculares y verificación de datos. El objetivo fue fortalecer la prevención del delito y garantizar la seguridad en distintos puntos del territorio.

Patrulla - Policia Mendoza
Se controlaron 297 vehículos, 90 motocicletas y 14 colectivos que circulaban por la zona

Como resultado, fueron identificadas 2.114 personas en diversos sectores del departamento. De ese total, 56 quedaron aprehendidas por averiguación de antecedentes y otras cuatro por registrar medidas judiciales pendientes.

En paralelo, se controlaron 297 vehículos, 90 motocicletas y 14 colectivos que circulaban por la zona. Además, se labraron 72 actas viales por infracciones a la normativa vigente y se procedió al secuestro de seis vehículos y dos motocicletas.

El operativo fue coordinado por la Jefatura Departamental San Carlos y contó con la participación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), junto a efectivos de las comisarías 18 y 41, que realizaron controles simultáneos y patrullajes preventivos en distintos sectores del departamento.

