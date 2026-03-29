29 de marzo de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

Cabalgata, historia y cultura: San Carlos lanza una nueva edición de "La Unión de los Fuertes"

El recorrido comenzará el 30 de marzo desde el Fuerte San Carlos y se extenderá hasta San Rafael, con actividades abiertas a la comunidad.

La tradicional cablagata que une San Carlos y San Rafael.

La tradicional cablagata que une San Carlos y San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Carlos, a través de su Dirección de Cultura, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la tradicional cabalgata “La Unión de los Fuertes”, una propuesta que año tras año busca revalorizar las raíces culturales y la identidad del departamento.

La iniciativa, profundamente arraigada en la historia sancarlina, convoca a jinetes y centros tradicionalistas que recorren antiguos caminos históricos, evocando el rol clave que tuvieron los fuertes en el desarrollo de la región. En este marco, la cabalgata une el histórico Fuerte San Carlos con distintos puntos del sur provincial, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el vínculo con las tradiciones.

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El Fuerte San Carlos será el punto de partida

El evento comenzará el próximo lunes 30 de marzo a las 9, con la concentración en el Museo del Fuerte San Carlos. Minutos después, alrededor de las 9.10, se realizará la foto oficial que marcará el inicio de la travesía. Desde allí, la columna de jinetes partirá rumbo a Chilecito, donde se realizará una parada para el almuerzo, acompañada por una importante logística.

La jornada continuará hacia Paso de las Carretas, con llegada estimada entre las 18.30 y las 19. A las 19.30 se llevará a cabo un festejo que incluirá una celebración de la palabra, un acto protocolar y un cierre artístico abierto a la comunidad.

Desde la organización invitan a vecinos y visitantes a sumarse llevando mate, reposera y comida a la canasta, para compartir una jornada en un ambiente familiar y tradicionalista. La convocatoria está dirigida tanto a centros tradicionalistas como a vecinos de Paso de las Carretas, La Consulta y todo el departamento de San Carlos.

“La Unión de los Fuertes” representa mucho más que una cabalgata: es una expresión viva del legado cultural mendocino. Durante cuatro días de recorrido, los participantes evocarán la historia de estos hitos fundamentales para la región. Está previsto que la travesía finalice el 2 de abril en San Rafael, donde los jinetes serán recibidos con actividades conmemorativas.

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con la cultura, las tradiciones y la identidad local, promoviendo espacios de encuentro que mantienen viva la historia del departamento.

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