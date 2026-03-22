Impactante siniestro en San Carlos: un motociclista terminó tendido en el asfalto tras chocar a un auto

El joven que sufrió un accidente en San Carlos es atendido en el Hospital Scaravelli, de Tunuyán. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por Celeste Funes







Un accidente vial en San Carlos dejó como saldo a un joven motociclista herido en la mañana de este domingo. El hecho ocurrió en la intersección de calle La Cancha y Carril Nacional, en la zona de Tres Esquinas, donde se produjo la colisión del rodado menor con un automóvil.

El siniestro fue reportado a través de la línea de emergencias alrededor de las 6:20 horas, lo que motivó el rápido arribo de personal policial y de salud al lugar. Al llegar, los efectivos constataron que el motociclista se encontraba tendido sobre la carpeta asfáltica, por lo que se solicitó asistencia médica inmediata.

Según las primeras averiguaciones, el hecho se habría producido cuando un automóvil Chevrolet Agile circulaba en dirección sur a norte y, al intentar girar hacia el oeste, fue impactado desde atrás por la motocicleta.

Accidente vial en San Carlos: qué dijeron desde el hospital sobre el motociclista herido De acuerdo con el parte policial, el joven fue atendido en el lugar y luego trasladado en ambulancia al Hospital Scaravelli, donde profesionales de la salud le diagnosticaron traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento. Además, anotaron politraumatismos y una herida cortante en la cabeza. Su estado generó preocupación debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el impacto.

Las autoridades trabajan para establecer con precisión la dinámica del accidente y determinar eventuales responsabilidades. Así, el caso quedó bajo investigación mientras se aguarda la evolución del motociclista herido.