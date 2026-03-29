Semana Santa en Tupungato: el cronograma completo de misas y actividades

La Iglesia Católica del departamento de Tupungato invita a vecinos, vecinas y turistas a compartir la agenda litúrgica que se desarrollará durante los siguientes días en los diversos santuarios del departamento, Capilla «San Tarsicio» (RIM 11 Grl. Las Heras, distrito El Peral), Capilla «Sagrado Corazón de Jesús» (calle La Gloria s/n, distrito San José), Capilla «María Reina» (calle El Álamo s/n, distrito Cordón de Plata) y Parroquia «Nuestra Sra. del Socorro» (calle Monseñor Fernández 50, distrito Ciudad), además se incorpora el B° TISA en este circuito. También este sábado se realizará la Celebración de la Palabra en algunos distritos y barrios alejados de la urbe.

Este año el Padre Alejandro compartió un mensaje especial de invitación,"Creo que tenemos sed de Dios, y lo más lindo es que Dios tiene sed de nosotros también. Por eso, los días de la pasión son para poder contemplar ese amor y esa sed que Dios tiene de nosotros. Entonces, acercarse, aprovechar, que no sean solo días de descanso y de pasear, y aprovechemos también una horita de dedicarle a este Dios que sale permanentemente a nuestro encuentro. Así que, bueno, a todos invitados y los esperamos acá en la casa de ustedes".