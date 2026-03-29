29 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Tupungato

Semana Santa en Tupungato: el cronograma completo de misas y actividades

Habrá actividades liturgicas en distintos distritos y barrios del departamento de Tupungato por Semana Santa.

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Por Sitio Andino Departamentales

La Iglesia Católica del departamento de Tupungato invita a vecinos, vecinas y turistas a compartir la agenda litúrgica que se desarrollará durante los siguientes días en los diversos santuarios del departamento, Capilla «San Tarsicio» (RIM 11 Grl. Las Heras, distrito El Peral), Capilla «Sagrado Corazón de Jesús» (calle La Gloria s/n, distrito San José), Capilla «María Reina» (calle El Álamo s/n, distrito Cordón de Plata) y Parroquia «Nuestra Sra. del Socorro» (calle Monseñor Fernández 50, distrito Ciudad), además se incorpora el B° TISA en este circuito. También este sábado se realizará la Celebración de la Palabra en algunos distritos y barrios alejados de la urbe.

Este año el Padre Alejandro compartió un mensaje especial de invitación,"Creo que tenemos sed de Dios, y lo más lindo es que Dios tiene sed de nosotros también. Por eso, los días de la pasión son para poder contemplar ese amor y esa sed que Dios tiene de nosotros. Entonces, acercarse, aprovechar, que no sean solo días de descanso y de pasear, y aprovechemos también una horita de dedicarle a este Dios que sale permanentemente a nuestro encuentro. Así que, bueno, a todos invitados y los esperamos acá en la casa de ustedes".

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Agenda Litúrgica en Tupungato

Misa de Ramos

Sábado 28 de marzo

  • 18h Capilla «San Tarcisio»
  • 18h Barrio TISA
  • 18h Capilla “María Reina”

Celebración de la palabra

  • 18h La Arboleda, El Zampal, B° 6 de septiembre y Lotes Bigolotti

Domingo 29 de marzo

  • 9.30h Capilla «Sagrado Corazón de Jesús»
  • 10h Parroquia «Nuestra Sra. del Socorro»
  • 19h Parroquia «Nuestra Sra. del Socorro»

Jueves Santo

2 de abril

  • 18.30h Capilla «Sagrado Corazón de Jesús»
  • 18.30h Capilla “San Tarcisio”
  • 20h Capilla «María Reina»
  • 20.30h Parroquia «Nuestra Sra. del Socorro»

Viernes Santo

3 de abril

  • 15h Capilla «María Reina»
  • 15h Capilla «Sagrado Corazón de Jesús»
  • 15h Parroquia «Nuestra Sra. del Socorro»

17h Vía Crucis Cristo Rey del Valle (Los Cerrillos, RP 86)

Sábado de Gloria

4 de abril

  • 11h Vía Matris Parroquia «Nuestra Sra. del Socorro»
  • 20h Capilla «María Reina»
  • 20h Parroquia «Nuestra Sra. del Socorro»

Domingo de Pascua

5 de abril

  • 9.30h Capilla «Sagrado Corazón de Jesús»
  • 10h Parroquia «Nuestra Sra. del Socorro»
  • 19h Parroquia «Nuestra Sra. del Socorro»
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