Tupungato: el playón deportivo cubierto de San José ya tiene un 90% de avance

El Municipio de Tupungato continúa ejecutando obras de infraestructura en distintos puntos del departamento y, en esta oportunidad, el intendente Gustavo Aguilera recorrió los avances del nuevo playón deportivo cubierto de San José , una obra de fuerte impacto social y comunitario que ya registra un 90% de ejecución .

Durante la visita, el jefe comunal destacó la importancia de seguir apostando a la obra pública con una mirada puesta en el desarrollo de las nuevas generaciones. “Falta muy poco para terminar, esto es invertir en deporte, en salud, invertimos en las futuras generaciones” , expresó Aguilera.

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Según remarcó el intendente, el proyecto está siendo financiado íntegramente con recursos propios del municipio, resultado de una administración ordenada que permite sostener obras estratégicas para el crecimiento del departamento.

En ese sentido, Aguilera subrayó que este nuevo espacio no sólo estará destinado a la práctica deportiva, sino que también funcionará como un lugar de contención, integración y encuentro para vecinos de todas las edades.

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Un espacio para el deporte, la cultura y la comunidad

La intervención contempla el techado completo del playón, la construcción de gradas de hormigón armado y la incorporación de nuevas condiciones de infraestructura que permitirán el uso del espacio durante todo el año.

De esta manera, el predio podrá albergar no sólo actividades deportivas, sino también propuestas culturales, recreativas y eventos comunitarios, consolidándose como un punto clave para la vida social del distrito de San José.

Con esta obra próxima a finalizar, el municipio busca seguir fortaleciendo la infraestructura barrial y generando espacios de inclusión, desarrollo y participación para toda la comunidad.