28 de marzo de 2026
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Accidente vial

Violento accidente vial al sur de Mendoza dejó tres lesionados

El hecho ocurrió sobre Ruta Nacional 40, en la zona de El Zampal, en Malargüe. La Justicia investiga las causas del siniestro

Accidente al sur de Malargüe, sobre Ruta Nacional 40.

Accidente al sur de Malargüe, sobre Ruta Nacional 40.

 Por Claudio Altamirano

Un violento accidente vial ocurrido a primera hora de este sábado en Ruta Nacional 40, al sur del departamento de Malargüe, y que dejó como saldo tres hombres lesionados que debieron ser trasladados al nosocomio local. Todos permanecen bajo atención médica y se investigan las causas del siniestro.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que el hecho se registró alrededor de las 7:45 y fue reportado por el Destacamento Ranquil Norte. Según la información oficial, el siniestro tuvo lugar sobre la traza de Ruta 40, en un sector cercano a El Zampal, donde una camioneta Toyota Hilux circulaba en sentido sur a norte.

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Detalles del accidente en Ruta Nacional 40 Sur

Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor del rodado perdió el control del vehículo y terminó impactando violentamente contra un bloque de hormigón ubicado a la vera de la calzada. El fuerte choque generó importantes daños en la camioneta y dejó a sus tres ocupantes con diversas lesiones.

El conductor de 51 años, sufrió politraumatismos y quedó en observación en el hospital local. En tanto, el acompañante, otros sujeto de 49 años, presentó traumatismos de distinta consideración y también permanece bajo control médico. Por su parte, el tercer ocupante de 59, fue diagnosticado con una luxación de cadera, por lo que quedó internado.

De acuerdo a lo informado por fuentes sanitarias, a los tres hombres se les practicó el correspondiente dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo en todos los casos (0,00 g/l).

En el lugar trabajaron ambulancias de los centros de salud de Ranquil Norte y Bardas Blancas, que realizaron el traslado de los heridos hacia el hospital de Malargüe, donde continúan siendo asistidos.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Malargüe, que avanza con las pericias para determinar la mecánica del accidente.

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