Con una fuerte apuesta en Semana Santa, San Carlos impulsa el turismo como motor de desarrollo

El departamento de San Carlos se prepara para vivir una Semana Santa con una propuesta integral que combina actividades culturales, religiosas, turísticas y gastronómicas . Con el objetivo de impulsar el turismo local, la comuna lanzó la campaña “Motivos”, con el objetivo de atraer visitantes y poner en valor las bondades del territorio .

El cronograma se extenderá del miércoles 1 al domingo 5 de abril , con una agenda que incluye desde actos conmemorativos y celebraciones religiosas hasta espectáculos musicales, ferias y actividades al aire libre .

Una pelea callejera terminó con un hombre apuñalado y hospitalizado en San Carlos

San Carlos puso en marcha su Liga Municipal con una disciplina en crecimiento

En la antesala de las actividades previstas, el intendente Alejandro Morillas explicó que el objetivo es posicionar al departamento como un destino clave dentro del Valle de Uco . “Estamos trabajando firme para que el mendocino, y también el argentino, tenga motivos para conocer San Carlos ”, señaló a Sitio Andino.

La propuesta incluye una amplia variedad de actividades pensadas para distintos públicos, muchas de ellas gratuitas o con costos accesibles . El Municipio trabajó con el Gobierno provincial y el sector privado local para desarrollar una agenda actractiva para quienes visiten o se movilicen dentro de la geografía mendocina por esos días.

Embed - Municipalidad de San Carlos on Instagram: " Esta Semana Santa, organizá tu recorrido en San Carlos Te compartimos el cronograma de actividades para que no te pierdas ninguno de los MOTIVOS que tenemos preparados. Propuestas para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, recorriendo cada rincón de nuestro departamento. Cultura, naturaleza, gastronomía y experiencias que hacen de San Carlos un destino único en el Valle de Uco. Deslizá y conocé todo lo que podés vivir. Te esperamos para descubrir San Carlos, Corazón de Pueblo con Alma de Diamante. #CorazondePueblo" View this post on Instagram

El abanico de eventos mixtura aspectos vinculados a las fechas conmemorativas (Semana Santa y Malvinas), música, ferias, deporte, paisajes, turismo aventura y enoturismo. La propuesta incorpora descuentos y promociones para aliviar el bolsillo de los visitantes.

“Tenemos promociones muy buenas en gastronomía y hospedaje, incluso opciones donde pagás dos noches y te regalan una”, destacó Morillas, quien valoró el trabajo conjunto con la Cámara de Comercio y Turismo departamental.

San Carlos, turismo 03 La comuna del Valle de Uco ofrece un abanico de posibilidades turísticas únicas. Foto: Prensa Municipalidad de San Carlos

Shows sinfónicos de El Señor de los Anillos y Harry Potter, entre las principales atracciones

Uno de los grandes atractivos que se suma a la agenda es la participación de la Orquesta Barroca de Mendoza, dirigida por el maestro Hugo Mariano Peralta, con dos espectáculos de alto impacto.

Por un lado, se presentará “El Señor de los Anillos Sinfónico”, un concierto que propone revivir los momentos más memorables de la trilogía cinematográfica dirgida por Peter Jackson y basada en la obra de J.R.R. Tolkien, con música de Howard Shore.

El Señor de los anillos Sinfónico, Orquesta Barroca de Mendoza La Orquesta Barroca de Mendoza traslada su aclamado espectáculo a San Carlos durante Semana Santa. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El espectáculo incluye una selección de suites de las tres películas y busca transportar al público al universo épico de la saga a través de su banda sonora.

Por otro lado, la orquesta también ofrecerá un show dedicado a Harry Potter, con un recorrido musical por la saga creada por J.K. Rowling. La propuesta —que ya se ha presentado en la Ciudad de Mendoza — combina música en vivo con proyecciones en pantalla gigante de fragmentos cinematográficos, en un formato pensado como experiencia audiovisual.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

El acceso a estos espectáculos será con la entrega de un alimento no perecedero, reforzando el carácter inclusivo de la propuesta.

El turismo en San Carlos como motor de desarrollo para ampliar la matriz productiva

Morillas hizo foco en el desarrollo turístico como política de gestión. Aseguró que el departamento busca consolidar esa industria como una alternativa al crecimiento económico, en una comuna donde la minería no cuenta con licencia social.

“Creemos que el turismo puede ser la industria sin chimenea que genere crecimiento. San Carlos tiene una geografía privilegiada y mucho para ofrecer”, sostuvo a este medio.

Alejandro Morillas.jpeg Alejandro Morillas dialogó con Sitio Andino y destacó el potencial turístico de San Carlos. Foto: Cristian Lozano

Si bien reconoció que el perfil productivo del departamento está ligado históricamente a la producción de alimentos, remarcó la necesidad de avanzar en nuevas matrices económicas "que comulgan entre sí, son sustentables y tienen al cuidado de agua como principio rector".

San Carlos tiene una geografía privilegiada y mucho para ofrecer San Carlos tiene una geografía privilegiada y mucho para ofrecer

En esa línea, destacó que el departamento cuenta con más de 400 plazas de alojamiento y una oferta gastronómica en expansión, con nuevos emprendimientos de calidad.

Más allá del potencial de progreso sancarlino, el jefe comunal hizo foco en la importancia de articular el trabajo con el sector privado local, pero también con las otras dos comunas que conforman el Valle de Uco: Tunuyán y Tupungato. “Si trabajamos en conjunto, nos sirve a todos y fortalece al Valle de Uco como destino”, subrayó.

"Los tres intendentes (junto a él, Emir Andraos —Tunuyán— y Gustavo Aguilera —Tupungato—), pese a pertenecer a espacios políticos distintos, trabajamos fuertemente acciones conjuntas, no solo en turismo, sino también en deporte, cultura e infraestructura. Tenemos la misma idiosincrasia, los mismos valores y una geografía común única", graficó.

San Carlos, Municipalidad, Municipio Foto: Prensa Municipalidad de San Carlos

Una región de Mendoza con identidad propia

La campaña “Motivos” apunta también a reforzar la identidad local y el atractivo del territorio, destacando su combinación única de vino, montaña y río, especialmente en el distrito de La Consulta, donde en el corto plazo se impulsará la campaña "Puebo de Vino".

“Hay pocos lugares en el mundo que conjuguen esas tres cosas. Son postales únicas que queremos que la gente conozca”, afirmó Morillas.

La iniciativa —en ese sentido— busca potenciar el oeste del departamento, muchas veces "ignorado" por el turista. Para ello, el Municipio ya licitó la obra para introducir una ciclovía que una la villa cabecera con ese sector del departamento. "Tiene doble impacto: por un lado, impulsamos el desarrollo del enoturismo de la zona; y por el otro, aportamos a la seguridad vial", especificó el mandatario sancarlino.

Con ese enfoque, San Carlos busca posicionarse no solo como un destino de paso entre el Gran Mendoza y el Sur provincial, sino como un lugar para detenerse, recorrer y experimentar.

La Consulta, San Carlos, ciclistas La Consulta, al oeste de San Carlos, contará con una ciclovía que la conectará con el centro departamental. Foto: Prensa Municipalidad de San Carlos

Turismo: el cronograma de actividades completo en San Carlos para Semana Santa

Miércoles 1 de abril

22 hs – Vigilia por Malvinas (Centro de la Cultura Eugenio Bustos).

Jueves 2 de abril

10 hs – Acto Malvinas (Memorial de Malvinas, La Consulta).

16 hs – Música Clásica por los Caminos del Vino (Bodega La Celia, Eugenio Bustos).

Luna llena en Huayquerías (Huayquerías, costo $45.000).

Viernes 3 de abril

20 hs – Vía Crucis (Salida: calle del Bajo y Bernardo Quiroga; Eugenio Bustos. Llegada: anfiteatro “Neyú Mapú”). Organiza: Parroquia San Juan Bosco.

Sábado 4 de abril

10 hs – Recorrido por Iglesias Abiertas. Con visitas guiadas y cierre con almuerzo en Aromáticas Finca Pattaro.

10 hs – Día en Huayquerías (Huayquerías, costo $22.000).

11 a 23 hs – Feria Provincial de Artesanos (Plaza La Consulta).

20.30 hs: "El Señor de los Anillos Sinfónico", con la Orquesta Barroca de Mendoza (Cine teatro La Consulta). Entrada: un alimento no perecedero.

Domingo 5 de abril