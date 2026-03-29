Domingo de Ramos: por qué se celebra hoy, 29 de marzo

El Domingo de Ramos , que este año se celebra el 29 de marzo , es una festividad de la Iglesia Católica que marca el inicio de la Semana Santa . En esta jornada, los cristianos conmemoran la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén .

Según los relatos bíblicos, Jesús llegó montado en un asno acompañado por sus discípulos . Sus milagros ya eran conocidos en toda la Tierra Santa, por lo que fue recibido por una multitud que lo aclamó con alegría en esta ciudad de gran importancia política y espiritual. En su recorrido hacia el templo, fue honrado con ramos de olivo y hojas de palma, entre cantos y expresiones de júbilo.

El Domingo de Ramos recibe su nombre precisamente por estos gestos de recibimiento , cuando Jesús fue homenajeado por el pueblo con ramos de palma y olivo. Estos elementos, ofrecidos por personas humildes, se convirtieron en un símbolo central de la celebración.

Los ramos de olivo y palma representan la renovación de la fe en Dios, así como la vida y la resurrección de Jesucristo . También evocan la fe de la Iglesia en Cristo y su proclamación como Rey del Cielo y de la Tierra.

Cómo se celebra el Domingo de Ramos

Durante la Eucaristía del Domingo de Ramos se recuerdan dos momentos principales: la procesión de las palmas y la proclamación de la Pasión del Señor, tomada del Evangelio de San Mateo.

En esta fecha, es tradición que los fieles conserven en sus hogares los ramos benditos. Muchas personas elaboran cruces con las palmas y las colocan en puertas, crucifijos, imágenes sagradas o cuadros religiosos como signo de protección y fe. La liturgia de este día se celebra con el color rojo, en recuerdo de la pasión de Cristo y de su sacrificio por la humanidad.

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