23 de marzo de 2026
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San Carlos

San Carlos impulsa el deporte: comenzó una nueva edición de la Liga Municipal

La propuesta de San Carlos reunió a equipos de toda la provincia y busca promover hábitos saludables y espacios de participación.

Newcom en San Carlos.

Newcom en San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

Con gran entusiasmo, se puso en marcha una nueva edición de la Liga Municipal de San Carlos, que dio inicio con la disciplina de Newcom, una propuesta que continúa consolidándose como un espacio de encuentro, inclusión y promoción de la actividad física.

La jornada inaugural contó con la participación de equipos provenientes de distintos puntos de la provincia, que se acercaron para compartir un día cargado de energía, compañerismo y espíritu deportivo.

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Newcom, disciplina en constante crecimiento

El evento no solo marcó el comienzo de la competencia, sino también la oportunidad de fortalecer vínculos, fomentar hábitos saludables y generar espacios donde el deporte se viva de manera recreativa y participativa.

El Newcom, una disciplina en constante crecimiento, permite la integración de personas de diversas edades, promoviendo valores como el respeto, el trabajo en equipo y la solidaridad, pilares fundamentales para la construcción de una comunidad más unida.

Desde la Municipalidad de San Carlos destacaron la importancia de continuar impulsando políticas deportivas que garanticen el acceso a actividades para todos y todas, favoreciendo la participación, el bienestar y la vida saludable en la comunidad.

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