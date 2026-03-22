Un mendocino ganó 14 millones en el Brinco: a qué números jugó y dónde adquirió la boleta

Un mendocino ganó un cuantioso premio en el Brinco.

Un afortunado apostador mendocino ganó un premio de más de $14 millones este domingo 22 de marzo , luego de que acertara cinco números en la modalidad " Brinco Junior Siempre Sale" en el sorteo 1346 del popular juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador adquirió su boleta en la agencia N° 14, ubicada en calle Garibaldi 41 de la Ciudad de Mendoza y se llevó un nada despreciable premio de $14.199.823,59 , mismo importe que se adjudicó otra persona de Neuquén capital, que hizo su jugada en una gencia situada en calle Las Madreselvas 1960 y con quien repartió el pozo del último sorteo de la noche.

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 22 de marzo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1346 del domingo 22 de marzo

La apuesta ganadora contuvo cinco de estos seis números : 06 - 10 - 15 - 22 - 34 - 36 . Es que la modalidad "Siempre Sale" es la única que permite repartir el pozo principal , aun cuando no se hayan acertado todos los números, como ocurrió en esta oportunidad.

Cabe destacar que el ganador sufrirá un descuento por percepción impositiva , que corresponde al 31% sobre el 90 por ciento del premio. Es decir que, del monto total, el apostador se quedará con unos $10.238.072,81 .

Cuándo es el próximo sorteo del Brinco y cuál es el pozo acumulado

Desde la Lotería de Santa Fe informaron que el pozo estimado para el sorteo 1347 del próximo domingo 29 de marzo será de $500.000.000. El valor de la jugada es de $1.200 y se puede adquirir en cualquier agencia oficial hasta el sábado 28 de marzo a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción).

premio bco 29-03-26 Se viene otro gran pozo del Brinco el domingo 29 de marzo de 2026.

Todos los ganadores del sorteo 1346 del Brinco de este domingo 22 de marzo

TRADICIONAL:

10 - 11 - 13 - 26 - 28 - 29

Ganadores con seis aciertos : en esta oportunidad, el pozo quedó vacante. Para el próximo sorteo pasó un pozo de $417.128.095.

: en esta oportunidad, el pozo quedó vacante. Ganadores con cinco aciertos: hubo 12 ganadores , que se llevaron un premio de $473.476,02 cada uno .

hubo , que se llevaron un premio de . Ganadores con cuatro aciertos: hubo 366 ganadores , que se llevaron un premio de $5.122,82 cada uno .

hubo , que se llevaron un premio de . Ganadores con tres aciertos: hubo 5.058 ganadores, que se llevaron un premio de $1.200 cada uno.

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE:

06 - 10 - 15 - 22 - 34 - 36

Hubo 2 ganadores con cinco aciertos, que embolsaron cada uno un premio de $14.199.823,59. Los afortunados apostadores hicieron sus jugadas en las agencias ubicadas en calle Las Madreselvas 1960, de Neuquén capital; y en Garibaldi 41 de la Ciudad de Mendoza, respectivamente.

Brinco Un mendocino se hizo acreedor de un premio de más de 14 millones de pesos en el Brinco del 22 de marzo.

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.

aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos. Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.

aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos. Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.

aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos. Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

En ningún caso interesa el orden con que salieron los números.

Cabe destacar que los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resultarán ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.