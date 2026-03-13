La crisis del vino golpea al Valle de Uco: un productor analiza no levantar la cosecha

En medio de la crisis que atraviesa el vino en el Valle de Uco, aparecen también historias que reflejan el impacto más profundo en las familias productoras. En San Carlos, Mario Quero, un pequeño productor que trabaja una finca heredada de sus abuelos, asegura que por primera vez evalúa no levantar la cosecha.
La viña, que durante décadas fue el sustento de varias generaciones de su familia, hoy enfrenta un escenario inédito: no hay bodegas que quieran comprar la uva y tampoco existe un precio definido para la producción. Incluso, una de las propuestas que recibió fue entregar la uva para elaboración y cobrar parte del pago con vino, una alternativa que considera inviable. Ante este panorama, el productor admite que ya analiza decisiones difíciles, como dejar la uva sin cosechar o incluso arrancar la viña.
Mario cuenta a Noticiero Andino: "Me crie aquí en la viña, esta finca la hicieron mis abuelos junto con mis viejos y ya tiene más de 60 años, son 3 hectáreas. Tenemos malbec y tempranillo, el año pasado nos agarró la piedra y no sacamos nada, solamente el espaldero que quedó sano y así la vinimos trayendo más o menos, pero este año nos venimos para abajo de vuelta".
La crisis por el precio del vino golpea duramente a los productores
Embed - San Carlos: la viña que sostuvo a una familia durante generaciones ya no es rentable