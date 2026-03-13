La crisis del vino golpea al Valle de Uco: un productor analiza no levantar la cosecha

Crisis del vino golpea a productores en el Valle de Uco.

La viña, que durante décadas fue el sustento de varias generaciones de su familia, hoy enfrenta un escenario inédito: no hay bodegas que quieran comprar la uva y tampoco existe un precio definido para la producción. Incluso, una de las propuestas que recibió fue entregar la uva para elaboración y cobrar parte del pago con vino, una alternativa que considera inviable. Ante este panorama, el productor admite que ya analiza decisiones difíciles, como dejar la uva sin cosechar o incluso arrancar la viña.

Mario cuenta a Noticiero Andino: "Me crie aquí en la viña, esta finca la hicieron mis abuelos junto con mis viejos y ya tiene más de 60 años, son 3 hectáreas. Tenemos malbec y tempranillo, el año pasado nos agarró la piedra y no sacamos nada, solamente el espaldero que quedó sano y así la vinimos trayendo más o menos, pero este año nos venimos para abajo de vuelta".

La crisis por el precio del vino golpea duramente a los productores Embed - San Carlos: la viña que sostuvo a una familia durante generaciones ya no es rentable