22 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Internacional Los Libertadores

El Paso a Chile continúa cerrado y en la mañana del lunes se evaluará reapertura

Se especulaba con una posible apertura en la noche del domingo, pero esa alternativa quedó descartada. Las condiciones meteorológicas no ayudan. ¿Cuándo reabriría?

El Paso Internacional Los Libertados se mantuvo cerrado todo el domingo.

El Paso Internacional Los Libertados se mantuvo cerrado todo el domingo.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores finalmente no abrirá en la noche de este domingo, como se especuló en las últimas horas. La decisión fue confirmada por la Coordinación Argentina del cruce fronterizo, desde donde se informó que mañana, lunes 23 de marzo, habrá una reunión bilateral para determinar si la situación se mantiene, o si el tránsito es nuevamente habilitado.

El encuentro entre las autoridades de ambos países se llevará adelante a las 7 de la mañana. La decisión conjunta se adoptará según las condiciones meteorológicas reinantes en la zona de Alta Montaña. En la noche dominical se registraban temperaturas bajo cero, lo que provocó la formación de hielo sobre la calzada de la Ruta Nacional N° 7. Asimismo, se presentaban nevizcas en sector de Los Libertadores, del lado chileno. El túnel no abrió a lo largo de todo el domingo.

Lee además
Conocé si el túnel internacionall está abierto o cerrado este domingo.

¿Tenés pensado viajar a Chile? Conocé si el Paso Cristo Redentor abre o no este domingo
Se registró un importante movimiento vehicular en el Paso a Chile este sábado.

Se confirma el cierre del Paso Cristo Redentor: desde qué hora y los motivos

No obstante, hay optimismo de que la situación se modifique este lunes, ya que el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la Alta Montaña anticipa un cielo parcialmente nublado a primera hora, aunque se despejará a lo largo de la jornada. Sí se mantendrán las bajas temperaturas, pero no sería impedimento para la reapertura.

túnel Cristo Redentor, Paso a Chile, frontera, cruce a Chile, Paso Cristo Redentor, Paso Los Libertadores
El Paso Cristo Redentor/Los Libertadores permaneci&oacute; cerraado durante todo el domingo.

El Paso Cristo Redentor/Los Libertadores permaneció cerraado durante todo el domingo.

Cuántas personas cruzaron por el Paso Cristo Redentor este fin de semana

Pese a que el domingo no hubo movimiento vehicular debido al cierre preventivo, durante el sábado se registró una importante circulación, en el marco del fin de semana largo por el feriado del 24 por Día de la Memoria, Verdad y Justicia (y el lunes no laborable).

Según información de los organismos nacionales, el 21 de marzo cruzaron 3.866 personas a Chile por el Paso Los Libertadores, distribuidas en 1.009 vehículos y 26 colectivos. En tanto que desde el vecino país ingresaron a Mendoza 2.108 viajantes (485 vehículos y 24 colectivos).

Temas
Seguí leyendo

Reabrió el Paso a Chile este sábado tras el cierre preventivo del viernes: se espera un importante movimiento

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 20 de marzo

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: desde qué hora no se podrá circular

Paso Los Libertadores este jueves: el estado actualizado, horarios y demoras que tenés que saber

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 18 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 17 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 16 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 15 de marzo

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2420 y números ganadores del domingo 22 de marzo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2420 y números ganadores del domingo 22 de marzo

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2420 y números ganadores del domingo 22 de marzo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2420 y números ganadores del domingo 22 de marzo

Conocé si el túnel internacionall está abierto o cerrado este domingo.

¿Tenés pensado viajar a Chile? Conocé si el Paso Cristo Redentor abre o no este domingo

Sube la temperatura y en Mendoza hay alerta por tormentas y Zonda.

Rige una alerta amarilla por tormentas y Zonda este domingo en Mendoza: a qué zonas afecta

Se esperan tormentas en algunas zonas de la provincia este domingo.

Se esperan tormentas y Zonda en algunas zonas de Mendoza este domingo: a qué hora y a qué zonas afectarán

El Resarcimiento contemplaba un total de 1.023 millones de dólares, de los cuales casi 900 millones ya fueron asignados a distintos proyectos.

Adónde fueron los fondos del resarcimiento en Mendoza y qué obras concentran la inversión