El Paso a Chile continúa cerrado y en la mañana del lunes se evaluará reapertura

El Paso Internacional Los Libertados se mantuvo cerrado todo el domingo.

El encuentro entre las autoridades de ambos países se llevará adelante a las 7 de la mañana. La decisión conjunta se adoptará según las condiciones meteorológicas reinantes en la zona de Alta Montaña. En la noche dominical se registraban temperaturas bajo cero, lo que provocó la formación de hielo sobre la calzada de la Ruta Nacional N° 7. Asimismo, se presentaban nevizcas en sector de Los Libertadores, del lado chileno. El túnel no abrió a lo largo de todo el domingo.

No obstante, hay optimismo de que la situación se modifique este lunes, ya que el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la Alta Montaña anticipa un cielo parcialmente nublado a primera hora, aunque se despejará a lo largo de la jornada. Sí se mantendrán las bajas temperaturas, pero no sería impedimento para la reapertura.

túnel Cristo Redentor, Paso a Chile, frontera, cruce a Chile, Paso Cristo Redentor, Paso Los Libertadores El Paso Cristo Redentor/Los Libertadores permaneció cerraado durante todo el domingo. Foto: Prensa Gendarmería Nacional Cuántas personas cruzaron por el Paso Cristo Redentor este fin de semana Pese a que el domingo no hubo movimiento vehicular debido al cierre preventivo, durante el sábado se registró una importante circulación, en el marco del fin de semana largo por el feriado del 24 por Día de la Memoria, Verdad y Justicia (y el lunes no laborable).

Según información de los organismos nacionales, el 21 de marzo cruzaron 3.866 personas a Chile por el Paso Los Libertadores, distribuidas en 1.009 vehículos y 26 colectivos. En tanto que desde el vecino país ingresaron a Mendoza 2.108 viajantes (485 vehículos y 24 colectivos).