23 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

¿Buscás capacitarte? Tunuyán abre inscripciones con formación gratuita

La propuesta está destinada a adolescentes y adultos que busquen fortalecer sus habilidades tecnológicas. Apunta a reducir la brecha digital en la comunidad de Tunuyán.

Capacitación gratuita en Tunuyán.

Capacitación gratuita en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

La Escuela Digital del Municipio de Tunuyán abrió las inscripciones para el ciclo 2026, una propuesta gratuita destinada a adolescentes y adultos que deseen incorporar y fortalecer sus habilidades tecnológicas.

El programa tiene como objetivo principal acercar oportunidades de aprendizaje accesibles para toda la comunidad, promoviendo la inclusión digital y reduciendo la brecha tecnológica en el departamento.

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En esta nueva edición, la formación estará orientada al manejo de herramientas fundamentales como Word y Excel, competencias clave tanto para el ámbito educativo como laboral.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que permiten mejorar las oportunidades de desarrollo personal y profesional de los vecinos, facilitando el acceso a conocimientos cada vez más demandados.

Quienes estén interesados en participar podrán acceder a más información sobre requisitos, fechas y modalidad de inscripción a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Tunuyán.

Capacitación gratuita en el departamento de Tunuyán

Embed - Escuela Digital en Tunuyán: Capacitación en Word y Excel para el centro y los distritos

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