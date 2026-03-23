¿Buscás capacitarte? Tunuyán abre inscripciones con formación gratuita

La Escuela Digital del Municipio de Tunuyán abrió las inscripciones para el ciclo 2026, una propuesta gratuita destinada a adolescentes y adultos que deseen incorporar y fortalecer sus habilidades tecnológicas.
La propuesta está destinada a adolescentes y adultos que busquen fortalecer sus habilidades tecnológicas. Apunta a reducir la brecha digital en la comunidad de Tunuyán.
La Escuela Digital del Municipio de Tunuyán abrió las inscripciones para el ciclo 2026, una propuesta gratuita destinada a adolescentes y adultos que deseen incorporar y fortalecer sus habilidades tecnológicas.
El programa tiene como objetivo principal acercar oportunidades de aprendizaje accesibles para toda la comunidad, promoviendo la inclusión digital y reduciendo la brecha tecnológica en el departamento.
En esta nueva edición, la formación estará orientada al manejo de herramientas fundamentales como Word y Excel, competencias clave tanto para el ámbito educativo como laboral.
Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que permiten mejorar las oportunidades de desarrollo personal y profesional de los vecinos, facilitando el acceso a conocimientos cada vez más demandados.
Quienes estén interesados en participar podrán acceder a más información sobre requisitos, fechas y modalidad de inscripción a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Tunuyán.