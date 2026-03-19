19 de marzo de 2026
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Alejandro Morillas

Alejandro Morillas inauguró las sesiones del Concejo Deliberante y anunció obras y cambios en el gabinete

El intendente de San Carlos Alejandro Morillas presentó su balance de gestión y adelantó los principales ejes de trabajo para 2026

Alejandro Morillas, intendente del departamento de San Carlos.

Alejandro Morillas, intendente del departamento de San Carlos.

Durante el acto, el jefe comunal brindó un balance de la gestión municipal y delineó los principales ejes de trabajo para el año.

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Del encuentro participaron concejales, autoridades provinciales y representantes de distintas instituciones, entre ellos la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, y el ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema, además de legisladores provinciales y veteranos de la Guerra de Malvinas.

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Inversión histórica en obras para el departamento de San Carlos

Durante su discurso, Morillas destacó una inversión histórica de 160 mil millones de pesos en el departamento, resultado del trabajo conjunto con el Gobierno de Mendoza.

Entre las obras más importantes, mencionó:

  • la modernización de la Ruta Nacional 143

  • la ampliación de la Estación Transformadora de Capiz

Además, resaltó avances en obras locales como:

  • la finalización de la red de agua potable para el Loteo Moreno

  • el inicio de la primera etapa de gas natural en Tres Esquinas

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Nuevas unidades para mejorar los servicios municipales de San Carlos

En materia de servicios, el intendente anunció la licitación para adquirir más de 20 nuevas unidades destinadas a reforzar el parque automotor municipal.

El objetivo es mejorar las prestaciones vinculadas a:

  • alumbrado público

  • barrido

  • limpieza urbana

En ese marco, Morillas también informó el inicio de acciones judiciales para investigar el destino de bienes faltantes de gestiones anteriores e invitó a uniones vecinales y entidades intermedias a participar como veedores en el proceso de compra, con el fin de fortalecer la transparencia.

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Seguridad: San Carlos tendrá una estación de drones

En el área de seguridad, el intendente confirmó que el departamento será sede de la Estación de Drones del Valle de Uco, una herramienta tecnológica destinada a reforzar la vigilancia, especialmente en zonas rurales.

Según explicó, estos avances son posibles gracias a una administración municipal ordenada, con bajos niveles de endeudamiento y optimización de recursos.

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Cambios en el gabinete municipal de Alejandro Morillas

En el plano institucional, Morillas anunció un recambio estratégico en su gabinete. Sebastián Garro dejó su cargo como Secretario de Gobierno para asumir su rol como concejal, mientras que en su lugar fue designado Mariano Ottaviani.

El objetivo de esta decisión es fortalecer el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo y promover un diálogo basado en la transparencia y la eficiencia.

Una gestión orientada al desarrollo local

Desde la Municipalidad de San Carlos destacaron que el objetivo de la gestión es continuar impulsando el desarrollo del departamento mediante una administración moderna, eficiente y cercana a las necesidades de los vecinos.

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