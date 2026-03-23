23 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Luján de Cuyo

Trágica muerte de un hombre generó conmoción en Luján de Cuyo

Un hombre murió al protagonizar un accidente vial en bicicleta en Luján de Cuyo. Conmoción en los vecinos que hallaron el cuerpo.

Terrible accidente vial en Luján de Cuyo.&nbsp;

Terrible accidente vial en Luján de Cuyo. 

 Por Pablo Segura

La trágica muerte de un ciclista en Luján de Cuyo causó conmoción entre los vecinos de la zona, cuando encontraron sin vida a la víctima, que a esa altura ya era buscada por sus familiares, tristemente, había sufrido un accidente vial a bordo de su bicicleta.

El hecho ocurrió este domingo en calle Terrada, a la altura del club Maristas, en Luján de Cuyo, cuando la víctima se accidentó con su bicicleta, cayó a un canal y murió, posiblemente, ahogado.

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En horas de la noche, familiares y amigos lo buscaban luego de que la víctima no regresara de una reunión con amigos, por lo que el hallazgo del cuerpo incluyó un importante despligue policial, incluida la fiscal de homicidios Florencia Díaz Peralta.

Trágica muerte de un hombre generó conmoción en Luján de Cuyo

Según la reconstrucción del hecho hasta el momento, el damnificado se había reunido, horas antes, con un grupo de amigos para comer un asado.

Accidente vial, choque, ciclista
El hecho ocurrió este domingo en calle Terrada de Luján de Cuyo.

El hecho ocurrió este domingo en calle Terrada de Luján de Cuyo.

Al parecer la víctima regresaba a su casa cuando sufrió el accidente vial en calle Terrada. Las pericias demuestran que el damnificado habría circulado por la vereda cuando, por causas que se investigan, chocó con un canal de riego.

Ahora los peritos intentan esclarecer si el hombre murió como consecuencia del golpe o bien falleció ahogado.

Lo cierto es que en la escena del hecho se encontraron las pertenencias de la víctima, por lo que se descartaría, al menos por ahora, la hipótesis de un ataque hacia el hombre y la posible participación de un tercero.

El caso es investigado por la justicia.

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