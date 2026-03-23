23 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Apuñalado

Un hombre fue apuñalado en San Carlos y está en estado delicado

Ocurrió en Eugenio Bustos. El hombre de 37 años fue apuñalado en la vía pública durante una pelea. Está internado en el hospital Scaravelli.

Fuentes cercanas al caso indicaron que quedó internado en terapia intensiva
Fuentes cercanas al caso indicaron que quedó internado en terapia intensiva
Por Sitio Andino Policiales

Un grave episodio de violencia ocurrido en el departamento de San Carlos dejó como saldo a un hombre de 37 años apuñalado, quien permanece internado en estado delicado.

El suceso tuvo lugar durante la madrugada de este lunes en el barrio Los Andes, en la localidad de Eugenio Bustos, donde se desató una pelea en la vía pública entre varias personas.

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Violenta agresión en San Carlos

Vecinos de la zona alertaron al 911 sobre disturbios y gritos, lo que motivó un rápido despliegue policial. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que uno de los involucrados presentaba una herida de gravedad.

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Vecinos de la zona alertaron al 911 sobre disturbios y gritos, lo que motivó un rápido despliegue policial - Ilustrativa

Vecinos de la zona alertaron al 911 sobre disturbios y gritos, lo que motivó un rápido despliegue policial - Ilustrativa

Debido a la gravedad de la lesión, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Scaravelli, donde ingresó a la guardia con una herida de arma blanca en el abdomen.

Fuentes cercanas al caso indicaron que quedó internado en terapia intensiva, bajo estrictos cuidados, y su estado es delicado.

En el marco de la investigación, un menor de 16 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

La causa es instruida por la Oficina Fiscal de San Carlos, que busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión y determinar la participación del resto de los involucrados.

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