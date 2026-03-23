Un hombre fue apuñalado en San Carlos y está en estado delicado

Un grave episodio de violencia ocurrido en el departamento de San Carlos dejó como saldo a un hombre de 37 años apuñalado , quien permanece internado en estado delicado .

El suceso tuvo lugar durante la madrugada de este lunes en el barrio Los Andes , en la localidad de Eugenio Bustos , donde se desató una pelea en la vía pública entre varias personas .

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Vecinos de la zona alertaron al 911 sobre disturbios y gritos, lo que motivó un rápido despliegue policial. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que uno de los involucrados presentaba una herida de gravedad .

Debido a la gravedad de la lesión, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Scaravelli , donde ingresó a la guardia con una herida de arma blanca en el abdomen .

Vecinos de la zona alertaron al 911 sobre disturbios y gritos, lo que motivó un rápido despliegue policial - Ilustrativa

Fuentes cercanas al caso indicaron que quedó internado en terapia intensiva, bajo estrictos cuidados, y su estado es delicado.

En el marco de la investigación, un menor de 16 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

La causa es instruida por la Oficina Fiscal de San Carlos, que busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión y determinar la participación del resto de los involucrados.