Crece la causa por presuntas estafas contra un grupo de abogados mendocinos y suman más denuncias

La fachada de las oficinas donde operraba el abogado mendocino Jorge Iván Yoma junto a sus socios

La causa por la presunta red de estafas que tiene como principal imputado al abogado mendocino Jorge Iván Yoma sumó en las últimas horas nuevos y contundentes testimonios de denunciantes que aseguran haber sido engañados mediante un sistema de inversiones que aparentaba total legalidad.

Según pudo reconstruir Sitio Andino a partir de relatos directos de víctimas , el esquema no solo habría superado ampliamente los montos inicialmente denunciados, sino que además se habría sostenido durante años gracias a un entramado basado en la confianza , recomendaciones personales y documentación formal.

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Ignario Erario , un reconocido maratonista de Mendoza fue víctima junto a su familia, de la presunta estafa liderada por Yoma y sus socios. En diálogo con este medio, relató que ingresó al circuito a fines de 2023 por recomendación directa de su hermano, quien ya había invertido anteriormente sin inconvenientes.

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Era un círculo cerrado, no entraba cualquiera. Eso te daba más confianza Era un círculo cerrado, no entraba cualquiera. Eso te daba más confianza

El mecanismo, según detalló, consistía en firmar contratos de mutuo acuerdo en oficinas ubicadas en el centro mendocino, específicamente en calle 25 de Mayo al 1235. En la empresa intervenían escribanos públicos, lo que reforzaba la apariencia de legalidad.

Las inversiones prometían una rentabilidad mensual del 2,5% en dólares, con la posibilidad de retirar intereses mensualmente y el capital en plazos de seis meses a un año.

"Te decían que el dinero se utilizaba para préstamos con garantías, como vehículos o propiedades. Todo parecía seguro", agregó Erario.

Empresas "vacías" y contratos incompletos

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer irregularidades. El mismo denunciante aseguró que muchas de las empresas que figuraban en los contratos "no tenían bienes a su nombre".

Estafa - Abogado El mecanismo, según detalló, consistía en firmar contratos de mutuo acuerdo en oficinas ubicadas en el centro mendocino Foto: Gobierno de Mendoza

"Hoy sabemos que eran cascarones vacíos", afirmó. Además, reconoció que tras una primera inversión formal, continuó entregando dinero sin respaldo contractual.

Después no me hicieron más mutuos. Solo me anotaban en una planilla de Excel con los supuestos rendimientos Después no me hicieron más mutuos. Solo me anotaban en una planilla de Excel con los supuestos rendimientos

Retrasos, excusas y promesas incumplidas

Los problemas comenzaron a evidenciarse durante 2025, cuando los pagos empezaron a demorarse. Según los testimonios, las explicaciones giraban en torno a la situación económica:

Devaluación

Morosidad en los créditos

Demoras en la ejecución de garantías

"Primero nos pidieron tres meses, después seis. Terminamos esperando casi un año", relató el reconocido maratonista a Sitio Andino.

A medida que pasaba el tiempo, los inversores comenzaron a exigir respuestas concretas, pero, según sus testimonios, nunca recibieron documentación que respaldara las operaciones.

Internas y acusaciones cruzadas

Uno de los aspectos más llamativos que surge de los testimonios es el quiebre interno entre los propios integrantes del esquema.

estafa, mendoza Las oficinas ubicadas en el centro mendocino, específicamente en calle 25 de Mayo al 1235 Foto: Google

Los denunciantes aseguran que, en distintos momentos, los involucrados comenzaron a deslindar responsabilidades entre sí.

Nos dijeron que uno se había llevado toda la plata. Después el otro decía lo contrario. Se tiraban la pelota Nos dijeron que uno se había llevado toda la plata. Después el otro decía lo contrario. Se tiraban la pelota

Incluso, algunos mencionaron la existencia de denuncias internas y conflictos laborales entre quienes figuraban como socios o responsables de las firmas.

"Nos pedían paciencia mientras el dinero desaparecía"

El segundo testimonio de una de las denunciantes, aporta otro elemento clave: el rol de la cercanía personal como factor determinante para captar inversores.

En este caso, la víctima aseguró haber ingresado al sistema en 2023 a través de un amigo de muchos años. "Confiamos porque era alguien cercano. Nos dijo que si pasaba algo, nos iba a avisar", explicó.

estafa, mendoza Las oficinas ubicadas en el centro mendocino, específicamente en calle 25 de Mayo al 1235 Foto: Google

El esquema era similar: contratos de mutuo, respaldo en supuestas garantías prendarias y seguimiento periódico de ganancias.

Sin embargo, cuando intentaron retirar el dinero en 2025, comenzaron los problemas. "Nos dijeron dos palabras: paciencia y comprensión", recordó.

Ofertas de pago parcial que nunca se concretaron

Según la denunciante, incluso llegaron a firmar acuerdos de devolución parcial. "Nos ofrecieron devolvernos el 70% sin intereses. Firmamos, pero nunca apareció la plata", detalló.

Las excusas continuaron durante meses:

Venta de bienes

Planes de pago

Recupero de inversiones

Pero, según afirmó, ninguna se concretó. "Nos dimos cuenta de que nos estaban ganando tiempo", concluyó.

Más víctimas y un monto que no deja de crecer

A partir de la viralización de los primeros casos, comenzaron a aparecer nuevos damnificados. Actualmente, ya existe un grupo de al menos 30 personas que aseguran haber sido afectadas.

"No eran cinco o seis casos, como se decía al principio. Somos muchos más", afirmó uno de los denunciantes.

El monto total, según estimaciones de las propias víctimas, podría ubicarse entre 1 y 1,3 millones de dólares

Una estafa difícil de detectar

Uno de los puntos en común entre todos los testimonios es que no se trataba de una maniobra burda o evidente. "No era el típico cuento del tío. Todo estaba armado para parecer legal", explicó Erario.

Entre los elementos que generaban confianza, mencionaron:

Contratos firmados

Intervención de escribanos

Oficinas físicas

Recomendaciones personales

Recomendaciones tras la experiencia

Tras lo ocurrido, los propios damnificados dejaron una advertencia para quienes evalúan invertir en esquemas similares.

"Siempre hay que consultar con un contador o un abogado independiente antes de poner dinero", aconsejaron. También remarcaron el riesgo de confiar exclusivamente en vínculos personales.

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La causa por las presuntas estafas en Mendoza continúa creciendo a medida que aparecen nuevos testimonios y más personas se animan a denunciar.

Lo que en un principio parecía un circuito reducido hoy expone un esquema mucho más amplio, sostenido en la confianza y en mecanismos que aparentaban legalidad. Mientras la Justicia avanza con la recolección de pruebas, las víctimas esperan respuestas y la posibilidad de recuperar, al menos en parte, el dinero que aseguran haber perdido.