Un intento de robo terminó con un tiroteo entre un policía y dos delincuentes

En la escena se encontraron múltiples vainas servidas, lo que confirma la intensidad del tiroteo

Un nuevo hecho de inseguridad en el conurbano bonaerense tuvo lugar el viernes por la noche en Ramos Mejía , partido de La Matanza . Dos ladrones se acercaron a un hombre con la intención de perpetrar el robo de su camioneta . Sin embargo, la el policía de civil frustró el asalto y se enfrentó a tiros con los delincuentes.

El violento episodio quedó registrado por cámaras de seguridad , donde se observa el momento exacto en que los asaltantes interceptan al efectivo y lo amenazan con armas de fuego.

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El hecho ocurrió cuando el policía, que circulaba en una camioneta Volkswagen , fue sorprendido por un Peugeot 208 del que descendieron dos hombres armados.

#Delincuencia | Un policía de civil se enfrentó a tiros con dos delincuentes que intentaron robarle el auto en Ramos Mejía. El hecho ocurrió el viernes por la noche y quedó registrado por cámaras de seguridad. El efectivo se identificó y respondió con su arma, realizando… pic.twitter.com/jhei4PxHjU

Los delincuentes lo apuntaron desde ambos lados del vehículo , en un claro intento de robo . Sin embargo, al advertir la situación, el efectivo bajó de su camioneta, se identificó como policía y respondió con su arma reglamentaria calibre 22 .

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De acuerdo con las pericias posteriores, el agente realizó al menos 10 disparos contra uno de los atacantes, quien intentó huir pero terminó gravemente herido y cayó en plena calle.

Un delincuente herido y otro prófugo

Según trascendió, el sospechoso herido recibió impactos de bala en el pecho y el rostro. Fue trasladado de urgencia y permanece internado en el hospital Güemes de Haedo, donde fue operado.

El otro delincuente logró escapar y continúa prófugo, intensamente buscado por las autoridades. Fuentes del caso indicaron que cuenta con antecedentes por homicidio y robo a mano armada.

Además, el vehículo utilizado por los atacantes tenía pedido de secuestro por robo, lo que refuerza la hipótesis de una banda delictiva en actividad.

El policía quedó detenido tras el tiroteo

El efectivo fue identificado como Diego Méndez, jefe del Grupo Táctico de la Comisaría de Don Bosco. Tras el enfrentamiento, quedó detenido, tal como lo establece el protocolo en este tipo de casos, mientras avanza la investigación judicial.

En la escena se encontraron múltiples vainas servidas, lo que confirma la intensidad del tiroteo.