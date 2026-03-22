22 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Robo

Un intento de robo terminó con un tiroteo entre un policía y dos delincuentes

El policía fue interceptado por dos ladrones cuando viajaba a bordo de su camioneta. Uno terminó herido. Buscan al segundo hombre. Las imágenes.

En la escena se encontraron múltiples vainas servidas, lo que confirma la intensidad del tiroteo

En la escena se encontraron múltiples vainas servidas, lo que confirma la intensidad del tiroteo

Por Sitio Andino Policiales

Un nuevo hecho de inseguridad en el conurbano bonaerense tuvo lugar el viernes por la noche en Ramos Mejía, partido de La Matanza. Dos ladrones se acercaron a un hombre con la intención de perpetrar el robo de su camioneta. Sin embargo, la el policía de civil frustró el asalto y se enfrentó a tiros con los delincuentes.

El violento episodio quedó registrado por cámaras de seguridad, donde se observa el momento exacto en que los asaltantes interceptan al efectivo y lo amenazan con armas de fuego.

Lee además
Héroe de cuatro patas: Sky ayudó a atrapar a un sospechoso tras un robo en Godoy Cruz

El olfato de Sky no falló: así ubicó el perro de la Policía a un sospechoso tras un robo en Godoy Cruz
La Policía asistió a las víctimas a las horas del hecho, ya que habían sido maniatadas.

Tiene 92 años, entraron a su casa en San Martín y le robaron dinero y joyas
Embed

Así fue el intento de robo que terminó a los tiros

El hecho ocurrió cuando el policía, que circulaba en una camioneta Volkswagen, fue sorprendido por un Peugeot 208 del que descendieron dos hombres armados.

Los delincuentes lo apuntaron desde ambos lados del vehículo, en un claro intento de robo. Sin embargo, al advertir la situación, el efectivo bajó de su camioneta, se identificó como policía y respondió con su arma reglamentaria calibre 22.

robo, policía, disparo
Los delincuentes lo apuntaron desde ambos lados del vehículo, en un claro intento de robo

Los delincuentes lo apuntaron desde ambos lados del vehículo, en un claro intento de robo

De acuerdo con las pericias posteriores, el agente realizó al menos 10 disparos contra uno de los atacantes, quien intentó huir pero terminó gravemente herido y cayó en plena calle.

Un delincuente herido y otro prófugo

Según trascendió, el sospechoso herido recibió impactos de bala en el pecho y el rostro. Fue trasladado de urgencia y permanece internado en el hospital Güemes de Haedo, donde fue operado.

El otro delincuente logró escapar y continúa prófugo, intensamente buscado por las autoridades. Fuentes del caso indicaron que cuenta con antecedentes por homicidio y robo a mano armada.

Además, el vehículo utilizado por los atacantes tenía pedido de secuestro por robo, lo que refuerza la hipótesis de una banda delictiva en actividad.

El policía quedó detenido tras el tiroteo

El efectivo fue identificado como Diego Méndez, jefe del Grupo Táctico de la Comisaría de Don Bosco. Tras el enfrentamiento, quedó detenido, tal como lo establece el protocolo en este tipo de casos, mientras avanza la investigación judicial.

En la escena se encontraron múltiples vainas servidas, lo que confirma la intensidad del tiroteo.

Temas
Seguí leyendo

Se robó un auto en la Sexta Sección, lo dejó tirado y lo atraparon en horas

En San Rafael delincuentes atacan otra vez: crece la bronca en la zona universitaria

Un robo terminó con un grave accidente vial: mirá el video del choque

Imputaron a un menor en Malargüe tras la investigación por robo en banda

Robo y violenta agresión en Maipú

Brutal agresión a un hombre durante un robo en Maipú

Dos robos en pocas horas en Luján de Cuyo: persecución y dos ladrones detenidos

Detuvieron a una ex Gran Hermano: la grave denuncia contra Luciana Martínez

LO QUE SE LEE AHORA
Noche fatal: una discusión en un boliche terminó en tragedia

Quiso entrar a un boliche y murió tras una brutal agresión: detuvieron a cuatro patovicas

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2420 y números ganadores del domingo 22 de marzo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2420 y números ganadores del domingo 22 de marzo

Conocé si el túnel internacionall está abierto o cerrado este domingo.

¿Tenés pensado viajar a Chile? Conocé si el Paso Cristo Redentor abre o no este domingo

Sube la temperatura y en Mendoza hay alerta por tormentas y Zonda.

Rige una alerta amarilla por tormentas y Zonda este domingo en Mendoza: a qué zonas afecta

Se esperan tormentas en algunas zonas de la provincia este domingo.

Se esperan tormentas y Zonda en algunas zonas de Mendoza este domingo: a qué hora y a qué zonas afectarán

El Resarcimiento contemplaba un total de 1.023 millones de dólares, de los cuales casi 900 millones ya fueron asignados a distintos proyectos.

Adónde fueron los fondos del resarcimiento en Mendoza y qué obras concentran la inversión