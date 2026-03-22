Conmoción en Guaymallén: cruzó en rojo, atropelló a un motociclista y huyó

Un grave accidente vial en Guaymallén dejó a un motociclista con heridas severas luego de ser embestido por un automóvil. El conductor del vehículo habría cruzado un semáforo en rojo y se dio a la fuga, mientras la víctima fue trasladada de urgencia al hospital.

El hecho ocurrió a las 6:45 de este domingo en la intersección de Bandera de Los Andes y Concordia , zona en la que se desplegó un importante operativo de emergencia.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 35° de Guaymallén , varios llamados al 911 alertaron sobre el siniestro. Testigos indicaron que un automóvil cruzó el semáforo en rojo , impactó contra la motocicleta y escapó del lugar sin asistir a la víctima, lo que agravó la situación.

Al arribar, personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) encontró al motociclista tendido sobre la calzada , con lesiones de consideración. El hombre, identificado como el conductor del rodado, fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Central , donde le diagnosticaron politraumatismos graves como consecuencia del fuerte impacto.

En la escena del hecho permanecieron los familiares de la víctima, quienes resguardaron la moto Honda CB 125F Twister involucrada en el siniestro. Mientras tanto, las autoridades trabajan para dar con el conductor prófugo, cuyo paradero aún no ha sido confirmado.

Este domingo, otro hecho que involucra a un motociclista y un vehículo tuvo lugar minutos antes en el departamento de San Carlos. Allí, el conductor del rodado menor colisionó a un auto por detrás y terminó gravemente lesionado.