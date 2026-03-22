22 de marzo de 2026
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Juicio

Juicio civil: cayó en una acequia sin vereda y recibirá una indemnización millonaria

La justicia civil condenó en un juicio a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza por el accidente que sufrió una transeúnte.

El accidente ocurrió en el Pasaje Villalonga, entre Perú y la estación Mendoza.&nbsp;

El accidente ocurrió en el Pasaje Villalonga, entre Perú y la estación Mendoza. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza deberá indemnizar con un monto millonario, tras un juicio civil, a una mujer que en el 2023 sufrió heridas de consideración al accidentarse en inmediaciones a una parada del Metrotranvía, donde no había veredas.

El juicio civil derivó en una indemnización por daños y perjuicios que tiene un monto de $13 millones, suma a la que se le deberán sumar todos los intereses ocasionados desde el momento del accidente hasta la fecha de que quede firme la sentencia.

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La sentencia fue firmada por el Primer Tribunal de Gestión Asociada, desde donde entendieron que la Comuna debía responder como responsable del cuidado de las calles y veredas, para la circulación de los transeúntes.

Juicio civil por accidente en la vía pública: los detalles

Según consta en la causa, todo ocurrió el 16 de junio del 2023, en horas de la noche, en el Pasaje Villalonga, a metros de calle Godoy Cruz y de la estación del Metrotranvía “Mendoza”.

ESQUINA PERU Y METROTRANVÍA
El accidente que derivó en un juicio civil ocurrió en el Pasaje Villalonga de Ciudad.

El accidente que derivó en un juicio civil ocurrió en el Pasaje Villalonga de Ciudad.

La denunciante, de quien se reserva su identidad por pedido de los investigadores, descendió del transporte y caminó hacia el pasaje mencionado.

Luego de recorrer algunos metros a oscuras, cayó abrupta y repentinamente dentro de una acequia, producto de haber tropezado con una irregularidad de la calle y al no existir una vereda adecuada para transitar.

La mujer denunció que en el lugar del accidente no había iluminación y que producto de la caída sufrió heridas de gravedad, entre ellas, una fractura de tobillo. Ante esto, debió permanecer dos semanas internada y ser sometida a varias intervenciones quirúrgicas, pareciendo varias secuelas.

Los jueces intervinientes analizaron el caso y las pruebas presentadas, entendiendo que el accidente se había originado “por la ausencia de iluminación y de condiciones adecuadas que garanticen que el tránsito peatonal pueda desarrollarse sin generar riesgos de daños”.

En base a esto, establecieron una indemnización para la damnificada de $13 millones. Cabe destacar que la sentencia es de primera instancia, por lo que el Municipio podría apelar.

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