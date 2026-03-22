Juicio civil: cayó en una acequia sin vereda y recibirá una indemnización millonaria

El accidente ocurrió en el Pasaje Villalonga, entre Perú y la estación Mendoza.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza deberá indemnizar con un monto millonario, tras un juicio civil, a una mujer que en el 2023 sufrió heridas de consideración al accidentarse en inmediaciones a una parada del Metrotranvía, donde no había veredas.

El juicio civil derivó en una indemnización por daños y perjuicios que tiene un monto de $13 millones , suma a la que se le deberán sumar todos los intereses ocasionados desde el momento del accidente hasta la fecha de que quede firme la sentencia.

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La sentencia fue firmada por el Primer Tribunal de Gestión Asociada, desde donde entendieron que la Comuna debía responder como responsable del cuidado de las calles y veredas, para la circulación de los transeúntes.

Según consta en la causa, todo ocurrió el 16 de junio del 2023, en horas de la noche, en el Pasaje Villalonga , a metros de calle Godoy Cruz y de la estación del Metrotranvía “Mendoza”.

ESQUINA PERU Y METROTRANVÍA El accidente que derivó en un juicio civil ocurrió en el Pasaje Villalonga de Ciudad. Foto: Cristian Lozano

La denunciante, de quien se reserva su identidad por pedido de los investigadores, descendió del transporte y caminó hacia el pasaje mencionado.

Luego de recorrer algunos metros a oscuras, cayó abrupta y repentinamente dentro de una acequia, producto de haber tropezado con una irregularidad de la calle y al no existir una vereda adecuada para transitar.

La mujer denunció que en el lugar del accidente no había iluminación y que producto de la caída sufrió heridas de gravedad, entre ellas, una fractura de tobillo. Ante esto, debió permanecer dos semanas internada y ser sometida a varias intervenciones quirúrgicas, pareciendo varias secuelas.

Los jueces intervinientes analizaron el caso y las pruebas presentadas, entendiendo que el accidente se había originado “por la ausencia de iluminación y de condiciones adecuadas que garanticen que el tránsito peatonal pueda desarrollarse sin generar riesgos de daños”.

En base a esto, establecieron una indemnización para la damnificada de $13 millones. Cabe destacar que la sentencia es de primera instancia, por lo que el Municipio podría apelar.