Incendio en Tunuyán: una joven sufrió quemaduras cuando cambiaba una garrafa y fue hospitalizada

El local afectado está ubicado en la intersección de Calle Tabanera y RP 92, en Tunuyán.

Un incendio en un comercio encendió las alarmas durante la noche en Tunuyán , luego de que una garrafa de gas provocara un foco ígneo dentro del local. Como consecuencia, una joven empleada resultó herida y debió ser trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría iniciado mientras el propietario del comercio y una empleada manipulaban una garrafa de gas para conectarla a una freidora.

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Así, alrededor de las 21:20 del sábado, un desperfecto técnico provocó el inicio del fuego, que rápidamente tomó contacto con material inflamable alimenticio que facilitó su propagación dentro del parripollo ubicado en Colonia Las Rosas .

Al lugar acudieron efectivos de Bomberos de la Policía de Mendoza junto a Bomberos Voluntarios , quienes desplegaron un operativo para sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a sectores cercanos. Gracias a la rápida intervención, lograron controlar la situación sin que se registraran daños mayores en la estructura.

El incendio se desató mientras el propietario del comercio y una empleada manipulaban una garrafa de gas.

Como consecuencia del siniestro, una joven de 23 años resultó con quemaduras de consideración. Inicialmente fue trasladada por familiares al Hospital Scaravelli, donde los médicos constataron lesiones por quemaduras en gran parte del cuerpo. Posteriormente, fue derivada al Hospital Lagomaggiore para una mejor atención y seguimiento de su estado de salud.

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las causas del incendio, mientras el hecho vuelve a poner el foco en la manipulación de garrafas y las medidas de seguridad en comercios gastronómicos.