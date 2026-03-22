23 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Operativo en la Feria de Guaymallén dejó múltiples actas y vehículos secuestrados

La Municipalidad desplegó un operativo integral en la Feria de lo Nuevo y lo Usado con controles viales y acciones para ordenar el espacio público.

El principal objetivo fue garantizar la transitabilidad, reforzar el orden y evitar la instalación irregular de puestos

El principal objetivo fue garantizar la transitabilidad, reforzar el orden y evitar la instalación irregular de puestos

Foto: Prensa Municipalidad de Guaymallén
Por Sitio Andino Policiales

Este domingo, la Municipalidad de Guaymallén llevó adelante un nuevo operativo de control en la tradicional Feria de lo Nuevo y lo Usado, ubicada entre las calles Godoy Cruz y Agustín Álvarez, hasta el arco de Rodeo de la Cruz, con resultados concretos en materia de ordenamiento y seguridad.

Según informaron desde el área de Tránsito se labraron casi 20 actas viales, además de la retención de 6 automóviles y 2 motocicletas.

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En paralelo, se detectó un caso de alcoholemia positiva, lo que derivó en el secuestro del vehículo involucrado. A su vez, la Policía Vial realizó 3 retenciones adicionales de motos.

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La Municipalidad de Guaymallén llevó adelante un nuevo operativo de control en la tradicional Feria de lo Nuevo y lo Usado

La Municipalidad de Guaymallén llevó adelante un nuevo operativo de control en la tradicional Feria de lo Nuevo y lo Usado

Refuerzo de controles y presencia estatal

Durante toda la jornada, los controles se intensificaron especialmente en materia de documentación y seguridad vial, con el objetivo de prevenir siniestros y reforzar la presencia del Estado en un sector de alta circulación.

Hacia la noche, se sumó el área de Diversión Nocturna, ampliando el alcance del operativo y fortaleciendo las tareas de fiscalización.

Un operativo integral para ordenar el espacio público

El procedimiento se desarrolló de manera conjunta con la Policía, replicando el esquema implementado el fin de semana anterior.

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El procedimiento se desarrolló de manera conjunta con la Policía

El procedimiento se desarrolló de manera conjunta con la Policía

El principal objetivo fue garantizar la transitabilidad, reforzar el orden y evitar la instalación irregular de puestos sobre la vía pública, una problemática recurrente en la zona.

El despliegue comenzó a las 6.30, con la colocación de vallas y cinta de peligro para delimitar la banquina de calle Agustín Álvarez, impidiendo así la ocupación indebida del espacio público.

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