23 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Violencia de género

Un caso de violencia de género en Las Heras, dejó a una familia sin hogar y piden ayuda urgente

El agresor arrojó ropa en llamas dentro de la vivienda. La mujer, embarazada de 8 meses y sus hijas menores de edad lograron salir a tiempo.

El hombre prendió fuego prendas de vestir en una churrasquera y luego las arrojó hacia el interior de la vivienda

El hombre prendió fuego prendas de vestir en una churrasquera y luego las arrojó hacia el interior de la vivienda

 Por Carla Canizzaro

Un grave caso de violencia de género ocurrido en Las Heras estuvo a punto de convertirse en una tragedia mayor. Todo comenzó con una discusión de pareja que escaló rápidamente hasta un nivel de extrema violencia. Cuál es el estado de salud de la víctima y los detalles de la relación con el agresor.

Según fuentes policiales, el hombre prendió fuego prendas de vestir en una churrasquera y luego las arrojó hacia el interior de la vivienda, donde se encontraba su pareja, embarazada, junto a sus dos hijas menores.

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El hecho se registró el viernes cerca de las 13.15 en una casa ubicada sobre calle Molinero Tejada al 2700. En medio del episodio, la víctima, una mujer de 44 años, logró comunicarse con el 911 y denunció que su esposo había provocado un incendio de manera intencional.

De acuerdo a su testimonio, tras la discusión, el hombre quemó ropa y la arrojó dentro de la vivienda, poniendo en riesgo la vida de la mujer y de las niñas de 9 y 11 años. El agresor, identificado como L.A.M., de 37 años, sacó por la fuerza a la mujer y a las menores e intentó encerrarse dentro del domicilio mientras el fuego avanzaba.

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De acuerdo a su testimonio, tras la discusión, el hombre quemó ropa y la arrojó dentro de la vivienda

De acuerdo a su testimonio, tras la discusión, el hombre quemó ropa y la arrojó dentro de la vivienda

Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar, forzaron la puerta de ingreso y lograron aprehender al sospechoso. En paralelo, personal de Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Las Heras trabajó intensamente hasta controlar las llamas.

Estado de salud y consecuencias del incendio

Producto de la inhalación de humo, la víctima sufrió una intoxicación leve por monóxido de carbono y fue trasladada al hospital Carrillo, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta.

Como consecuencia del incendio, la vivienda quedó totalmente inhabitable, con pérdidas materiales absolutas Como consecuencia del incendio, la vivienda quedó totalmente inhabitable, con pérdidas materiales absolutas

Actualmente, la mujer se encuentra alojada en la casa de su madre, a la espera del nacimiento de su hijo, que ocurriría en los próximos días.

Antecedentes de violencia de género y denuncia familiar

En diálogo con Sitio Andino, Sofía, sobrina de la víctima, reveló que el agresor ya contaba con denuncias previas por violencia de género y abuso sexual, tanto por parte de una ex pareja como de la hija mayor de la mujer.

Además, aclaró que las niñas no son hijas del detenido, aunque sí lo es el bebé en camino. La pareja llevaba nueve años de relación y se había casado hace apenas dos meses.

Las niñas estaban dentro cuando sucedió todo. Vieron todo. Primero rompió todo y después prendió fuego Las niñas estaban dentro cuando sucedió todo. Vieron todo. Primero rompió todo y después prendió fuego

Urgente pedido de ayuda

Tras el incendio, la familia inició una campaña para solicitar colaboración de la comunidad. Necesitan con urgencia:

  • Materiales de construcción
  • Colchones y ropa de cama
  • Útiles escolares
  • Zapatillas y ropa
  • Pañales
  • Elementos de cocina
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Tras el incendio, la familia inició una campaña para solicitar colaboración de la comunidad

Tras el incendio, la familia inició una campaña para solicitar colaboración de la comunidad

El objetivo es reconstruir la vivienda, que quedó completamente destruida.

Quién desee colaborar puede comunicarse al 2616745963 o donar al alias DORADO.ALUDE.FAUNA a nombre de Cynthia Yanina Díaz

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