28 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Quini 6

Quini 6: de cuánto es el pozo impresionante y a qué hora se sortea este domingo 29 de marzo

La edición 3360 del Quini 6 pone en juego un espectacular pozo. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

Quini 6: de cuánto es el pozo impresionante y a qué hora se sortea este domingo 29 de marzo

Quini 6: de cuánto es el pozo impresionante y a qué hora se sortea este domingo 29 de marzo

 Por Luis Calizaya

Este domingo 29 de marzo se llevará adelante el sorteo N° 3360 del Quini 6, que tiene un pozo acumulado de 6.750 millones de pesos. El concurso se desarrollará a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini, sorteo Nº 3359 del 25 de marzo, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos. Pero en la modalidad Siempre Sale registró un ganador, oriundo de Corrientes, que se embolsó un total de $266.295.924.

Lee además
El Quini 6 acumula un pozo impresionante de $6.750 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo impresionante de $6.750 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar
Nuevo millonario del Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $266 millones

El Quini 6 dejó $266 millones: mirá de dónde es el afortunado
quini6-pozo-3360
El Quini 6 sortea un pozo impresionante de 6.750 millones de pesos este domingo 29 de marzo.

El Quini 6 sortea un pozo impresionante de 6.750 millones de pesos este domingo 29 de marzo.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 29 de marzo?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y en esta oportunidad tienen un valor de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de marzo: números ganadores del sorteo 3359

Resultados del Quini 6 hoy domingo 22 de marzo: números ganadores del sorteo 3358

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 22 de marzo

Los nuevos millonarios del Quini 6: cuánto dinero ganaron

El Quini 6 acumula un pozo millonario de $5.250 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 18 de marzo: números ganadores del sorteo 3357

"No podemos seguir viajando": el grito de los camioneros en el sur de Mendoza tras la suba del gasoil

La quinua del INTA despega al espacio y podría cambiar la agricultura

LO QUE SE LEE AHORA
AYSAM terminó las obras del sistema de agua en el Gran Mendoza: cuándo vuelve el servicio

Atención Gran Mendoza: AYSAM terminó las obras y así será el regreso del agua potable

Las Más Leídas

Eliminación en Gran Hermano: quién sería el próximo en irse según las encuestas

Sorpresa total en Gran Hermano: las encuestas ya marcan quién será eliminado

Qué le pasó a Andrea del Boca y por qué interrumpieron la transmisión de Gran Hermano

Alarmó a todos: Andrea del Boca sufrió un accidente en Gran Hermano y cortaron la transmisión

AYSAM terminó las obras del sistema de agua en el Gran Mendoza: cuándo vuelve el servicio

Atención Gran Mendoza: AYSAM terminó las obras y así será el regreso del agua potable

El plan del COIR para humanizar la oncología y acompañar a los pacientes de Mendoza.

El plan del COIR para humanizar la oncología en Mendoza

Grave accidente doméstico en Luján de Cuyo: un portón cayó sobre un niño

Susto y preocupación en Luján de Cuyo: un portón cayó sobre un niño