Estudiantes de General Alvear producen compost y promueven el cuidado del ambiente

En el marco del Mes del Compostaje , el Municipio de General Alvear inició una serie de actividades educativas en instituciones escolares con el objetivo de fomentar el tratamiento de residuos orgánicos y la conciencia ambiental entre los estudiantes.

La primera jornada se llevó a cabo en la Escuela Capital Federal , donde alumnos de séptimo grado participaron de prácticas vinculadas al proceso de compostaje, en una propuesta que combina aprendizaje, sustentabilidad y participación activa.

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El asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal , explicó que estas actividades se desarrollarán a lo largo de un período que se extiende desde el Día Mundial del Agua hasta el Día de la Tierra, fechas que enmarcan el trabajo ambiental del municipio.

“Comenzamos en la Escuela Capital Federal porque fue una de las instituciones donde el año pasado se trabajó muy bien con el programa Punto Compost ”, señaló el funcionario, al destacar la continuidad de la iniciativa.

Zarandeo del compost para su poterior embolsado

Durante la jornada, los estudiantes realizaron tareas de zarandeo del compost para su posterior embolsado. Según explicaron desde la organización, el material será luego comercializado por los propios alumnos, generando un incentivo económico vinculado a su viaje de egresados.

Por su parte, el celador de la institución, Miguel Pedernera, destacó el compromiso de la comunidad educativa. “Hemos estado trabajando todo el año juntando hojas, procesándolas y cuidando el compost hasta que se convierte en humus”, explicó.

Además, remarcó la respuesta de los estudiantes: “Los chicos lo toman muy bien, se entretienen y además buscan juntar fondos para su viaje de egresados”.

La propuesta no solo promueve prácticas sustentables, sino que también fortalece el aprendizaje y el compromiso de los jóvenes con el cuidado del ambiente, integrando educación, economía circular y participación comunitaria.