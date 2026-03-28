Entre viñedos y caballos: Casa David impulsa un ecosistema turístico y empresarial en Mendoza

En el corazón de Luján de Cuyo , con la Cordillera como telón de fondo y el vino como identidad, el grupo empresario David presentó su ambicioso proyecto Reserva Alto Agrelo durante el evento Wine and Horses . Se trata de un ecosistema integral que combina desarrollo inmobiliario, turismo de alta gama y producción vitivinícola , con proyección internacional y fuerte arraigo mendocino .

Rubén David , gerente de Oscar David Mayorista y líder del desarrollo del proyecto , destacó el crecimiento sostenido de la iniciativa y el valor de consolidar una marca de destino en la provincia. En ese marco, detalló que el ecosistema incluirá una reserva con 116 chacras a la venta, una bodega en construcción y un hotel cinco estrellas que contará con el respaldo de la c adena Hyatt y la experiencia de Palacio Duhau .

Wine and horses: deporte de élite y el mejor vino en Mendoza de la mano de Casa David

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“ Fueron tres años de trabajo intenso . Hoy no solo anunciamos el proyecto, sino que ya comenzamos a construirlo, lo que nos llena de orgullo”, aseguró. Además, explicó que la propuesta apunta tanto al turismo internacional como al público local , con una preventa que ya despertó el interés de inversores mendocinos .

El proyecto también contempla un fuerte impacto en el empleo regional . En ese sentido, David remarcó que ya trabajan en conjunto con el municipio de Luján de Cuyo para la formación de equipos de cara a la apertura del hotel, prevista para 2028 . “Queremos generar trabajo de calidad y oportunidades de crecimiento. Este desarrollo no solo impulsa el turismo, sino también nuevas inversiones en la zona ”, señaló.

En cuanto al diferencial, destacó la ubicación estratégica en Alto Agrelo, a 1200 metros sobre el nivel del mar, y el legado vitivinícola impulsado junto al reconocido y difunto enólogo Michel Rolland, cuya visión continuará a través de la presentación de una nueva marca de vinos. “Estamos construyendo un vino con identidad, que refleja el potencial de este terroir y el trabajo de toda la familia”, afirmó.

Casa David - Vino - 28 Marzo Grupo David presentó su vino con el sello del célebre enólogo Michel Rolland. Foto: Daniel Cano

Un legado empresarial que nació con Oscar David y Silvia

Detrás de este crecimiento, hay una historia que comenzó desde abajo. Oscar David y Silvia, fundadores del grupo, compartieron su emoción al ver consolidado un legado familiar que hoy atraviesa generaciones.

“Nunca imaginamos llegar a esto. Las cosas se fueron dando con esfuerzo y dedicación ”, expresó Silvia. Por su parte, Oscar recordó los inicios: “Cuando empezamos, trabajábamos en rubros muy distintos. Ver hoy lo que logramos junto a nuestros hijos es emocionante ”.

Casa David - 28 de MARZO - Oscar y Silvia Oscar y Silvia: de ser empleados a fundar una de las empresas más importantes de Mendoza. Foto: Daniel Cano

Ambos coincidieron en destacar el valor del trabajo, la honestidad y la perseverancia como pilares fundamentales. “A los jóvenes les diría que confíen en sí mismos. Todo es posible con sacrificio y compromiso ”, sostuvo Oscar.

Silvia, en tanto, puso el foco en el orgullo familiar: “Lo más importante es que hoy nuestros hijos, y también nuestros nietos, forman parte de este camino. Ver a la tercera generación involucrada es una gran satisfacción ”.

Wine & Horses: el salto hípico que combina deporte, familia y proyección internacional en Mendoza

El crecimiento del evento Wine & Horses, impulsado por la División Hípica de Casa David, refleja una apuesta sostenida por posicionar a Mendoza en el mapa internacional del salto ecuestre. Con una propuesta que prioriza la calidad por sobre la masividad, el torneo ya forma parte del calendario vendimial, nacional e internacional, consolidando su identidad propia dentro del circuito.

Casa David - Torneo Híptico - 28 de MARZO Wine & Horses, el evento deportivo se perfila a nivel nacional e internacional. Foto: Daniel Cano

Cristian David, responsable de la División Hípica, destacó el valor simbólico y deportivo que alcanzó el evento: “Es un orgullo que este torneo esté instalado en distintos calendarios. Como mendocino, ver que el mundo pone los ojos en Mendoza a través de este concurso es muy significativo ”. En ese sentido, subrayó la creciente participación internacional, con jinetes y equipos provenientes de países como Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay.

A diferencia de otros torneos, el eje no está puesto en la expansión desmedida, sino en sostener una experiencia diferencial. “No buscamos crecer en cantidad, sino en calidad. Hoy tenemos alrededor de 250 participantes y queremos mantener ese número para preservar la cercanía con cada competidor ”, explicó. Según remarcó, el verdadero valor del evento radica en la impronta familiar: “Estamos todos involucrados y eso se nota. Nos ocupamos de cada detalle, tanto para los jinetes como para sus caballos. Esa calidez humana es lo que nos distingue ”.

Casa David - 28 marzo La calidez humana: el secreto del éxito que reunió a 250 competidores de todo el mundo. Foto: Daniel Cano

El entorno natural también juega un rol clave en la experiencia. Rodeado de viñedos y con el Cordón del Plata y el volcán Tupungato como escenario, el torneo ofrece una postal única que, según Cristian, no tiene comparación en otros circuitos internacionales. “Quienes vienen del exterior destacan justamente eso: la posibilidad de vivir el deporte en un entorno abierto, recorrer los viñedos, disfrutar del paisaje. Es algo que no se encuentra fácilmente en otros lugares del mundo ”, señaló.

En paralelo, el evento se consolida como una plataforma de conexión entre el deporte, el turismo y el sector empresarial. Desde el Grupo Huentala, su directora Ronit Camsen valoró el impacto estratégico de este tipo de iniciativas. “Para nosotros es una gran oportunidad acompañar este evento. No solo por lo deportivo, sino por todo lo que representa en términos de posicionamiento para Mendoza ”, afirmó.

Casa David - 28 de MARZO. Las infaltables: la Reina y la Virreina Nacional 2026, junto a la vicegobernadora Hebe Casado, estuvieron presentes. Foto: Daniel Cano

La participación del grupo incluyó la presencia de sus vinos en espacios VIP y la propuesta gastronómica a través de La Cabrera, reforzando la experiencia integral del evento. “Este tipo de encuentros permite generar vínculos, tanto con clientes que ya nos conocen como con nuevos públicos. Al ser un torneo internacional, también abre puertas para mostrarnos en otros mercados ”, explicó Camsen.

En esa línea, destacó la sinergia entre deporte, vino y turismo como un motor clave para el desarrollo regional. “Estos espacios ayudan a fortalecer relaciones, fidelizar clientes y, al mismo tiempo, proyectar la marca Mendoza hacia el mundo. Es una combinación muy potente ”, concluyó.

*Producción periodística: Emilce Vargas Ferrara.