San Carlos celebra Semana Santa con "Música Clásica por los Caminos del Vino"

El Municipio de San Carlos acompañó una nueva edición del ciclo “Música Clásica por los Caminos del Vino” , que se desarrolló en la Posada La Celia, en Eugenio Bustos , en el marco de las celebraciones de Semana Santa.

El evento, que forma parte de la agenda cultural de la provincia, volvió a convocar a vecinos y turistas en un entorno donde la música se fusionó con el paisaje para ofrecer una experiencia memorable.

En esta edición especial, el festival rindió homenaje a los 100 años del nacimiento de Tito Francia , figura emblemática de la cultura mendocina cuyo legado sigue siendo un pilar de la identidad musical de la región.

Se presentó el Dúo Vértice , conformado por Natalia Zorrero y Luis Jara, quienes interpretaron un repertorio centrado en música del siglo XX . El concierto destacó por su realización en un escenario de gran valor patrimonial , como la Posada La Celia, potenciando la experiencia cultural.

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Presencia de autoridades y figuras destacadas en San Carlos

La velada contó con la presencia del Intendente Dr. Alejandro Morillas y otras autoridades municipales, quienes acompañaron la propuesta que cada año jerarquiza la oferta turística y artística del departamento. Además, participaron la Reina Nacional de la Vendimia, Azul Antonilez, y la Virreina Nacional, Agustina Giacomelli, sumando emoción y significado al encuentro.

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Promoción cultural y turística

Desde la Municipalidad de San Carlos destacaron la importancia de seguir promoviendo espacios culturales de calidad, que fortalecen la identidad local y consolidan al departamento como destino elegido durante Semana Santa.