Un grave accidente vial entre dos vehículos provocó demoras en el Acceso Sur

En la zona se montó un operativo para controlar el tránsito Foto: Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Policiales







Un aparatoso accidente vial ocurrido este mediodía en la intersección del Acceso Sur y Sarmiento generó un importante caos vehicular y momentos de tensión entre quienes circulaban por la zona.

El siniestro involucró a un camión y una camioneta y por estas horas se investigan las causas de choque. Como consecuencia del impacto, la camioneta terminó volcando sobre la calzada y obligó a interrumpir parcialmente el tránsito.

En medio de la preocupación de testigos y conductores, personal policial y agentes de tránsito desplegaron un operativo en la zona para ordenar la circulación y evitar nuevos incidentes.

alcoholemia, control policial, policia, transito.JPG Personal policial y agentes de tránsito desplegaron un operativo en la zona para ordenar la circulación - Ilustrativa Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, ya que el accidente generó demoras significativas y complicaciones en uno de los accesos más transitados del Gran Mendoza.

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