7 de abril de 2026
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Sitio Andino
Accidente vial

Un grave accidente vial entre dos vehículos provocó demoras en el Acceso Sur

Un violento choque entre un camión y una camioneta provocó el vuelco de uno de los vehículos y dejó como saldo una mujer herida.

En la zona se montó un operativo para controlar el tránsito

En la zona se montó un operativo para controlar el tránsito

Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Un aparatoso accidente vial ocurrido este mediodía en la intersección del Acceso Sur y Sarmiento generó un importante caos vehicular y momentos de tensión entre quienes circulaban por la zona.

El siniestro involucró a un camión y una camioneta y por estas horas se investigan las causas de choque. Como consecuencia del impacto, la camioneta terminó volcando sobre la calzada y obligó a interrumpir parcialmente el tránsito.

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En medio de la preocupación de testigos y conductores, personal policial y agentes de tránsito desplegaron un operativo en la zona para ordenar la circulación y evitar nuevos incidentes.

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Personal policial y agentes de tránsito desplegaron un operativo en la zona para ordenar la circulación - Ilustrativa

Personal policial y agentes de tránsito desplegaron un operativo en la zona para ordenar la circulación - Ilustrativa

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, ya que el accidente generó demoras significativas y complicaciones en uno de los accesos más transitados del Gran Mendoza.

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