Polémica en Santiago del Estero: el padre de Agostina Páez pidió disculpas por un video con gestos racistas

El padre de la abogada Agostina Páez quedó en el centro de la polémica luego de la difusión de un video grabado en un bar de la ciudad de Santiago del Estero , en el que se lo observa realizando los gestos racistas que realizó su hija en Brasil . Este lunes, el hombre rompió el silencio, reconoció su accionar y aseguró sentirse profundamente arrepentido.

Según Noticias Argentinas, Mariano Páez admitió que su comportamiento fue inapropiado y explicó el contexto en el que ocurrieron los hechos. "Me insultaron, me quisieron agredir y reaccioné muy mal" , sostuvo.

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El episodio, sin embargo, quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando un fuerte repudio y abriendo un nuevo foco de conflicto en torno a la familia.

Mariano Páez admitió que su comportamiento fue inapropiado y explicó el contexto

Días atrás, el hombre había negado su participación en las imágenes y sostuvo que se trataba de un video "trucado" . No obstante, en sus últimas declaraciones cambió su postura y reconoció los hechos.

"Mono" Porque grabaron al padre de Agostina Páez haciendo gestos de mono ayer por la noche, los mismos que hizo la abogada presa en Brasil. pic.twitter.com/ABDCqbFvDP

Además, confirmó que existe una investigación en curso en su contra, aunque evitó dar precisiones: "Está en proceso, supongo", indicó.

Impacto en la situación judicial de Agostina Páez

Consultado sobre si este episodio podría afectar a su hija (quien aguarda una resolución de la Justicia brasileña en su propia causa), el hombre se mostró cauto: "No lo sé, yo no soy abogado, pero cada uno es dueño de sus actos. Ella pagó por el error que cometió", expresó.

agostina páez, abogada Finalmente, Mariano Páez se mostró visiblemente afectado por la repercusión del caso Foto: NA

Desde su entorno, trascendió que la abogada "está muy enojada" por lo ocurrido, en un contexto ya delicado para su situación judicial.

Finalmente, Mariano Páez se mostró visiblemente afectado por la repercusión del caso y reiteró su arrepentimiento: "Me siento muy mal, me arrepiento totalmente", concluyó.