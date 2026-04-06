Polémica en Santiago del Estero: el padre de Agostina Páez pidió disculpas por un video con gestos racistas

El padre de la abogada Agostina Páez quedó en el centro de la polémica luego de la difusión de un video grabado en un bar de la ciudad de Santiago del Estero, en el que se lo observa realizando los gestos racistas que realizó su hija en Brasil. Este lunes, el hombre rompió el silencio, reconoció su accionar y aseguró sentirse profundamente arrepentido.
Según Noticias Argentinas, Mariano Páez admitió que su comportamiento fue inapropiado y explicó el contexto en el que ocurrieron los hechos. "Me insultaron, me quisieron agredir y reaccioné muy mal", sostuvo.
Días atrás, el hombre había negado su participación en las imágenes y sostuvo que se trataba de un video "trucado". No obstante, en sus últimas declaraciones cambió su postura y reconoció los hechos.
Además, confirmó que existe una investigación en curso en su contra, aunque evitó dar precisiones: "Está en proceso, supongo", indicó.
Impacto en la situación judicial de Agostina Páez
Consultado sobre si este episodio podría afectar a su hija (quien aguarda una resolución de la Justicia brasileña en su propia causa), el hombre se mostró cauto: "No lo sé, yo no soy abogado, pero cada uno es dueño de sus actos. Ella pagó por el error que cometió", expresó.
Desde su entorno, trascendió que la abogada "está muy enojada" por lo ocurrido, en un contexto ya delicado para su situación judicial.
Finalmente, Mariano Páez se mostró visiblemente afectado por la repercusión del caso y reiteró su arrepentimiento: "Me siento muy mal, me arrepiento totalmente", concluyó.