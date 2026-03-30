30 de marzo de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

Comenzó la Cabalgata de la Unión que conecta San Carlos y San Rafael

El recorrido une los departamentos de San Carlos y San Rafael a través de la historia y la cultura gaucha.

Nueva edición de la cabalgata que une San Carlos con San Rafael.

Nueva edición de la cabalgata que une San Carlos con San Rafael.

Se trata de la 21ª edición de este recorrido a caballo que, año tras año, convoca a jinetes y centros tradicionalistas de distintos puntos de la región con el objetivo de mantener vivas las tradiciones y reforzar la identidad local.

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La cabalgata partió desde el histórico Museo del Fuerte San Carlos y se extenderá durante cuatro jornadas, atravesando parajes de alto valor histórico y paisajístico, en un recorrido que recrea antiguos caminos utilizados en el desarrollo del sur mendocino.

Durante la travesía, los participantes recorrerán lugares emblemáticos como Chilecito, Paso de las Carretas, el Divisadero de las Águilas y distintos puntos del límite entre ambos departamentos, donde se realizarán paradas técnicas y campamentos.

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Un recorrido con historia

Más que una actividad recreativa, la Cabalgata de la Unión representa una expresión viva del legado cultural mendocino. A lo largo de los años, se consolidó como una de las propuestas más significativas de la región, al recuperar el valor histórico de los antiguos fuertes y caminos que fueron clave en el desarrollo territorial.

La iniciativa también promueve el encuentro comunitario, ya que en cada parada se desarrollan actividades culturales, actos protocolares y espacios de participación abiertos a vecinos y visitantes.

El cierre en San Rafael

El recorrido culminará el 2 de abril en San Rafael, donde los jinetes arribarán al Cristo de las Paredes y luego al histórico Fuerte San Rafael del Diamante. Allí participarán de los actos conmemorativos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, integrando tradición, historia y memoria en una misma celebración.

Identidad y tradición

Organizada por centros tradicionalistas, la cabalgata busca fortalecer el sentido de pertenencia y mantener vigentes las raíces culturales de la región. En ese marco, la travesía no solo une dos departamentos, sino que también conecta generaciones a través de una experiencia que combina naturaleza, historia y tradición gaucha.

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21°Cabalgata de la Unión y la Raíces (San Carlos – San Rafael)

Hoja de ruta:

  • Lunes 30 de marzo: Salida del departamento San Carlos frente al fuerte histórico a las 9.30 horas, desplazándose la columna por ruta 40, hasta el Distrito de Chilecito, arribando a este a las 12.00 horas, aproximadamente donde se almuerza, y de ahí se continua hasta Paso de Las Carretas; arribando a este lugar a las 17.30 horas, aproximadamente, para pernoctar en este sitio.
  • Martes 31 de marzo: Salida de Paso de Las Carretas a las 7.00 horas, realizando un alto aproximadamente a las 10,00 hora, para continuar a marcha hasta las 15.00 horas, aproximadamente, en el paraje Divisadero de Las Aguilas, donde se almuerza y se continua a las 16,30 horas, hasta el rio seco Las Peñas, donde se hace la segunda noche.-
  • Miércoles 1 de abril: Salida a las 8.00 horas, arribando al paraje La Tosca a las 12.00 horas, aproximadamente, para almorzar y continuar desde este a las 15.00 horas, llegando al Rio Seco La Hedionda a las 19.30 horas, para cenar y hacer noche en este lugar.
  • Jueves 2 de abril: Salida a las 7.00 horas, llegando al paraje El Cristo de San Rafael, para participar de los actos en recordación de los caídos en Malvinas y luego continuar hasta el distrito Villa 25 de Mayo, para el acto correspondiente a la Fundación del Fuerte de San Rafael. Siendo este último evento el que motiva la realización de la presente cabalgata. –
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