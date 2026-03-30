Comenzó la Cabalgata de la Unión que conecta San Carlos y San Rafael

Con un fuerte componente histórico y cultural, comenzó una nueva edición de la tradicional Cabalgata de la Unión y las Raíces, la emblemática travesía que conecta los departamentos de San Carlos y San Rafael.
El recorrido une los departamentos de San Carlos y San Rafael a través de la historia y la cultura gaucha.
Con un fuerte componente histórico y cultural, comenzó una nueva edición de la tradicional Cabalgata de la Unión y las Raíces, la emblemática travesía que conecta los departamentos de San Carlos y San Rafael.
Se trata de la 21ª edición de este recorrido a caballo que, año tras año, convoca a jinetes y centros tradicionalistas de distintos puntos de la región con el objetivo de mantener vivas las tradiciones y reforzar la identidad local.
La cabalgata partió desde el histórico Museo del Fuerte San Carlos y se extenderá durante cuatro jornadas, atravesando parajes de alto valor histórico y paisajístico, en un recorrido que recrea antiguos caminos utilizados en el desarrollo del sur mendocino.
Durante la travesía, los participantes recorrerán lugares emblemáticos como Chilecito, Paso de las Carretas, el Divisadero de las Águilas y distintos puntos del límite entre ambos departamentos, donde se realizarán paradas técnicas y campamentos.
Más que una actividad recreativa, la Cabalgata de la Unión representa una expresión viva del legado cultural mendocino. A lo largo de los años, se consolidó como una de las propuestas más significativas de la región, al recuperar el valor histórico de los antiguos fuertes y caminos que fueron clave en el desarrollo territorial.
La iniciativa también promueve el encuentro comunitario, ya que en cada parada se desarrollan actividades culturales, actos protocolares y espacios de participación abiertos a vecinos y visitantes.
El recorrido culminará el 2 de abril en San Rafael, donde los jinetes arribarán al Cristo de las Paredes y luego al histórico Fuerte San Rafael del Diamante. Allí participarán de los actos conmemorativos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, integrando tradición, historia y memoria en una misma celebración.
Organizada por centros tradicionalistas, la cabalgata busca fortalecer el sentido de pertenencia y mantener vigentes las raíces culturales de la región. En ese marco, la travesía no solo une dos departamentos, sino que también conecta generaciones a través de una experiencia que combina naturaleza, historia y tradición gaucha.