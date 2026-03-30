Comenzó la Cabalgata de la Unión que conecta San Carlos y San Rafael

Con un fuerte componente histórico y cultural, comenzó una nueva edición de la tradicional Cabalgata de la Unión y las Raíces , la emblemática travesía que conecta los departamentos de San Carlos y San Rafael .

Se trata de la 21ª edición de este recorrido a caballo que, año tras año, convoca a jinetes y centros tradicionalistas de distintos puntos de la región con el objetivo de mantener vivas las tradiciones y reforzar la identidad local.

Le ganó al radicalismo en 2023, hoy son socios y apunta a la reelección en 2027

La cabalgata partió desde el histórico Museo del Fuerte San Carlos y se extenderá durante cuatro jornadas , atravesando parajes de alto valor histórico y paisajístico, en un recorrido que recrea antiguos caminos utilizados en el desarrollo del sur mendocino.

Durante la travesía, los participantes recorrerán lugares emblemáticos como Chilecito, Paso de las Carretas, el Divisadero de las Águilas y distintos puntos del límite entre ambos departamentos, donde se realizarán paradas técnicas y campamentos.

image

Un recorrido con historia

Más que una actividad recreativa, la Cabalgata de la Unión representa una expresión viva del legado cultural mendocino. A lo largo de los años, se consolidó como una de las propuestas más significativas de la región, al recuperar el valor histórico de los antiguos fuertes y caminos que fueron clave en el desarrollo territorial.

La iniciativa también promueve el encuentro comunitario, ya que en cada parada se desarrollan actividades culturales, actos protocolares y espacios de participación abiertos a vecinos y visitantes.

El cierre en San Rafael

El recorrido culminará el 2 de abril en San Rafael, donde los jinetes arribarán al Cristo de las Paredes y luego al histórico Fuerte San Rafael del Diamante. Allí participarán de los actos conmemorativos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, integrando tradición, historia y memoria en una misma celebración.

Identidad y tradición

Organizada por centros tradicionalistas, la cabalgata busca fortalecer el sentido de pertenencia y mantener vigentes las raíces culturales de la región. En ese marco, la travesía no solo une dos departamentos, sino que también conecta generaciones a través de una experiencia que combina naturaleza, historia y tradición gaucha.

image

21°Cabalgata de la Unión y la Raíces (San Carlos – San Rafael)

Hoja de ruta: