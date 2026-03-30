El tren del Este entra en una etapa clave con un nuevo escenario ferroviario a nivel nacional

El tren del Este avanza y el Gobierno ya analiza las ofertas para dar el próximo paso.

El proyecto del tren de cercanías que apunta a vincular el Este de Mendoza con el Metrotranvía de Mendoza comienza a mostrar algunos movimientos concretos, aunque todavía falta un largo trecho para verlo concretado. En las últimas horas, el gobierno confirmó que el Gobierno provincial se encuentra evaluando distintas propuestas vinculadas al desarrollo del sistema. En qué influye la licitación para el Belgrano Cargas , la compañía estatal que entró en la lista de empresas sujetas a privatización en la Ley de Bases, que lanzará el Gobierno Nacional.

“Hay varias propuestas sobre los tres rubros importantes. Se están evaluando y en breve vamos a estar adjudicando”, señaló, el gobernador Alfredo Cornejo en referencia a las instancias que hoy se encuentran en análisis para la construcción de la obra de 33 kilómetros , más las 8 estaciones que contará todo el camino; la operación del servicio de trenes por 15 años; y el material rodante , es decir, las triplas que transportarán a los pasajeros.

“Las propuestas son muy buenas. Hay competencia en todos los rubros. Queremos tomar una decisión cuanto antes”, agregó.

El proyecto se apoya en la traza del Ferrocarril General San Martín , cuyo uso fue previamente acordado con la Nación. Ese punto, clave en términos técnicos y políticos, permite avanzar sin la necesidad de desarrollar nuevas vías desde cero.

Al mismo tiempo, el diseño contempla la convivencia con trenes de carga, un aspecto que también forma parte de la planificación operativa.

Qué es el Tren de Cercanías

El proyecto busca conectar el Este de Mendoza con el área metropolitana. Así, el Gobierno intervendrá sobre un tramo del ramal San Martín, comprendido entre La Colonia (Junín) y la estación Gutiérrez (Maipú), donde el nuevo servicio se vinculará con el Metrotranvía. Se trata de 32,3 kilómetros que atraviesan las localidades de Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega y Coquimbito.

El objetivo, según destacaron del Gobierno es mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular y recuperar el servicio ferroviario de pasajeros como alternativa al auto particular y al colectivo.

La iniciativa fue elaborada por el Gobierno provincial en 2017, pero no logró avanzar durante la gestión nacional anterior, que priorizó un trazado entre San Martín y Buenos Aires, descartando la conexión local.

Ahora, con la autorización nacional para intervenir sobre las vías, la Provincia podrá comenzar las obras de infraestructura necesarias, compartir el uso con el ferrocarril de cargas y definir su propio régimen tarifario, ya que no se cobrará canon por el uso de las vías.

El proyecto tendrá una inversión prevista de 150 millones de dólares, que incluirá tanto la obra ferroviaria como el material rodante. Además, se abre la posibilidad de incorporar capital privado para la operación del servicio. Este dinero está garantizado con los Fondos del Resarcimiento. El plazo de ejecución de la obra tiene un estimado de 12 meses.

Si bien se trata de un servicio público, el esquema será abierto a otros operadores, en línea con la política nacional de emergencia ferroviaria, que busca reactivar la red con ayuda de las provincias y el sector privado.

Cómo se inserta el proyecto en el nuevo esquema ferroviario nacional

En paralelo al avance del tren de cercanías, el Gobierno nacional impulsa cambios en el sistema ferroviario de cargas, con eje en la futura licitación de Belgrano Cargas y Logística bajo un modelo de acceso abierto.

Si bien el proyecto mendocino se apoya en la traza del Ferrocarril General San Martín y no en el Belgrano, ambos forman parte del mismo sistema ferroviario nacional, lo que introduce un nuevo marco de funcionamiento.

En concreto, el esquema de “open access” prevé que distintos operadores puedan utilizar la infraestructura ferroviaria, lo que, a futuro, podría extenderse a otras líneas y modificar la forma en que se organizan los servicios.

Para Mendoza, el impacto no es directo sobre la traza del tren del Este, pero sí sobre el contexto en el que deberá operar. La convivencia con servicios de carga —ya contemplada en el proyecto— podría verse condicionada por un sistema con mayor participación privada y más demanda sobre las vías.

En ese sentido, el nuevo modelo nacional introduce más actores, mayor competencia por la infraestructura y una lógica de funcionamiento menos centralizada.