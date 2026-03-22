En qué se gastan los fondos del resarcimiento en Mendoza y qué obras se llevan la mayor inversión

El Resarcimiento contemplaba un total de 1.023 millones de dólares, de los cuales casi 900 millones ya fueron asignados a distintos proyectos.

Casi 900 millones de dólares del Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial ya tienen destino en distintas obras distribuidas en la provincia de Mendoza. Con más de 50 proyectos definidos y 27 en ejecución, el cupo del fondo está por acabarse.

¿ A dónde fueron esos fondos extraordinarios y qué áreas concentran la mayor parte de los recursos?

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El Resarcimiento contemplaba un total de 1.023 millones de dólares, de los cuales casi 900 millones ya fueron asignados a distintos proyectos de infraestructura en toda la provincia.

Según datos oficiales, más de 50 iniciativas integran el plan de inversión y 27 de ellas ya se encuentran en ejecución, lo que marca un avance concreto en la utilización de los fondos.

Se trata de obras de conectividad, agua y saneamiento, eléctricas, entre otras.

Rutas, el principal destino de los recursos

La distribución de los fondos muestra una clara prioridad en la infraestructura vial. La mayor parte de la inversión se concentra en la mejora y reconstrucción de rutas provinciales, en el marco del acuerdo con Vialidad Nacional por el cual la provincia asumió obras que la Nación debía realizar y no hizo.

Entre las intervenciones más relevantes aparecen corredores estratégicos como las rutas provinciales 153 y 171, que conectan el Este con el Sur mendocino a lo largo de 180 kilómetros, además de otras obras como la renovación de la Ruta 143 y el avance de la Doble Vía del Este.

tractores, doble vía del Este, obra pública, avances 17-02-26 (04) La Doble Vía del Este, una de las obras que se financian con los Fondos del Resarcimiento. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Saneamiento, energía y turismo

Más allá de las rutas, el resarcimiento también financió proyectos en otras áreas consideradas estratégicas para el desarrollo estructural de la provincia.

Entre ellas se destacan:

Obras de agua y saneamiento

Proyectos energéticos

Intervenciones vinculadas al turismo

Aunque con menor peso relativo que la infraestructura vial, estas inversiones buscan mejorar la calidad de vida y acompañar el crecimiento de distintos sectores económicos.

En términos de inversión, el Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial contempla un total de 1.023 millones de dólares, de los cuales casi 900 millones ya tienen destino asignado en más de 50 proyectos en toda la provincia.

Dentro de ese esquema, las obras viales concentran la mayor parte de los recursos, con intervenciones como la Ruta Provincial 171, que demanda una inversión superior a los $6.400 millones, y otros proyectos de gran escala como la Doble Vía del Este, cuyo tercer tramo supera los $27.000 millones.

A esto se suman iniciativas en saneamiento, energía y turismo, que completan el esquema de distribución de uno de los fondos más relevantes para la infraestructura mendocina en los últimos años.

Línea de Alta Tensión Cruz de Piedra, energía eléctrica Mendoza, electricidad, tendido eléctrico.jpg Infraestructura para mejorar el sistema de la energía eléctrica, otras de las obras que financia el Ejecutivo provincial. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Algunas de las obras comprendidas en el destino de estos fondos son:

Doble Vía Junín - Rivadavia - Tramo III - Carril del Centro

Acueducto Centro - Tupungato

Acueducto Centro II - Tupungato

Acceso Sur Ruta 40 Luján de Cuyo tramo I Paso a Azc

Acceso Sur Ruta 40 Luján de Cuyo tramo II Azc a Variante

Construcción ET Mza Norte 220 KV

Parque Fotovoltaico para impulsión de redes de agua y cloacas

Colectoras RN7 Maipú Colectora RN 40 Luján de Cuyo tramo Quintana - RN 7

Modernización Sistema de Riego Yaucha Área Pareditas

Modernización Sistema de Riego Yaucha Dumas

Sistema de riego presurizado Paraje Altamira

Modernización y Automatización de Perforaciones Gran Mendoza

Sistema Integral cloacal Costa Flores- Perdriel 3ra etapa

RN 7- TRAMO I-MAIPU - Sector I - González y Cervantes

RN 7- TRAMO I-MAIPU - Sector II - Cervantes - Lamadrid

RN 143 Sector I - Rawson a Rotonda El Cristo

RN 143 Sector II - Rotonda El Cristo

RN 143 Sector III - pk582 - Pareditas

RN 7- TRAMO II- GLLEN

Perforaciones de agua potable en distritos varios del Departamento de Maipú

Modernización sistema de riego Canal Bombal

Tren de Cercanías

Construcción de ET Valle de Uco 220 kV

Acueducto Oeste

Repavimentación Ruta Provincial N°153: Tramo I: Las Catitas - Ñacuñan

Repavimentación Ruta Provincial N° 153 Tramo II: Ñacuñan - Monte Comán

Repavimentación Ruta Provincial N° 171 Tramo: Monte Comán - Real del Padre

Colector Tirasso, Guaymallén

Ampliación y Refuncionalización Establecimiento Depurador General Alvear

Colectora Máxima Cuenca Este, Junín, San Martín

Planta Potabilizadora Santa Elena

Proyecto Contrucción de Colector Cloacal y Conexiones Domiciliarias Zona Sur

Proyecto Cloacas Zona Este - Culminación Obras de Cloacas Rodeo del Medio - Fray Luis Beltrán - San Roque - Maipú

Macromedición de Agua Potable - Cuencas Vistalba, Carrodilla, Mayor Drummond y Ciudad

Renovación infraestructura de redes 1ra etapa

Sistema provisión de agua potable Los Barrancos Etapa II

Sistema integral cloacal Costa Flores - Perdriel 1ra etapa

Modernización Sistema de Riego Canal Calise

Sistema cloacal de tratamiento Tunuyán y Tupungato. Etapa I

Modernización del Sistema de Riego Rama Chimba - Rio Tunuyán Inferior

Ampliación planta depuradora Cuadro Nacional Etapa 3

Ampliación Planta Depuradora Palmira

Colector Cloacal Colonia Segovia - Paramillo

Revestimiento y Modernización parcial del Sistema de Riego Canal Matriz Perrone

Construcción puente sobre Río Mendoza - R.P. Nº15, Luján de Cuyo, Mendoza

Doble Vía de acceso a Rivadavia-Junin-San Martin - Tramo II/A

Micromedición cuencas Vistalba, Ciudad, Drummond y Carrodilla

Modernización sistema integral de riego Canal Serú Civit

Sistema Integral cloacal Costa Flores- Perdriel 2da etapa

Acueducto Principal Calle Cerro Aconcagua - Cuenca Vistalba

Red de impulsión de agua potable Vistalba

El recupero de los fondos para nuevas obras

El gobernador Alfredo Cornejo, quien decidió firmar una adenda para redirigir a otras obras los 1.023 millones de dólares acordados con Nación para la construcción de Portezuelo del Viento, ejecutará el total de esos fondos, lo que se tradujo en una reactivación de la obra pública.

Lo que aseguran desde el Ejecutivo es que implementarán un sistema de recupero según las distintas obras, para poder mantener inversiones en obra pública.

Por ejemplo, ya se confirmó que la Ruta 153, próxima a inaugurarse, implementará el sistema de peaje.