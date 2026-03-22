22 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Obra pública

En qué se gastan los fondos del resarcimiento en Mendoza y qué obras se llevan la mayor inversión

Con casi 900 millones de dólares ya están comprometidos, la Provincia avanza en más de 50 proyectos de infraestructura. Rutas, saneamiento y energía concentran la mayor parte de la inversión.

El Resarcimiento contemplaba un total de 1.023 millones de dólares, de los cuales casi 900 millones ya fueron asignados a distintos proyectos.

El Resarcimiento contemplaba un total de 1.023 millones de dólares, de los cuales casi 900 millones ya fueron asignados a distintos proyectos.

 Por Cecilia Zabala

Casi 900 millones de dólares del Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial ya tienen destino en distintas obras distribuidas en la provincia de Mendoza. Con más de 50 proyectos definidos y 27 en ejecución, el cupo del fondo está por acabarse.

Lee además
Mendoza renueva una cancha de hockey clave: será sede de eventos internacionales

Qué cancha de hockey de Mendoza será sede de partidos internacionales tras su renovación
El intendente dejó inaugurado el periodo de sesiones ordinarias en un acto en el Teatro Imperial.

Más asfalto, cloacas y una "obra histórica": el plan con el que Stevanato busca transformar a Maipú

Un fondo millonario con obras en marcha

El Resarcimiento contemplaba un total de 1.023 millones de dólares, de los cuales casi 900 millones ya fueron asignados a distintos proyectos de infraestructura en toda la provincia.

Según datos oficiales, más de 50 iniciativas integran el plan de inversión y 27 de ellas ya se encuentran en ejecución, lo que marca un avance concreto en la utilización de los fondos.

Se trata de obras de conectividad, agua y saneamiento, eléctricas, entre otras.

Rutas, el principal destino de los recursos

La distribución de los fondos muestra una clara prioridad en la infraestructura vial. La mayor parte de la inversión se concentra en la mejora y reconstrucción de rutas provinciales, en el marco del acuerdo con Vialidad Nacional por el cual la provincia asumió obras que la Nación debía realizar y no hizo.

Entre las intervenciones más relevantes aparecen corredores estratégicos como las rutas provinciales 153 y 171, que conectan el Este con el Sur mendocino a lo largo de 180 kilómetros, además de otras obras como la renovación de la Ruta 143 y el avance de la Doble Vía del Este.

tractores, doble vía del Este, obra pública, avances 17-02-26 (04)
La Doble Vía del Este, una de las obras que se financian con los Fondos del Resarcimiento.

La Doble Vía del Este, una de las obras que se financian con los Fondos del Resarcimiento.

Saneamiento, energía y turismo

Más allá de las rutas, el resarcimiento también financió proyectos en otras áreas consideradas estratégicas para el desarrollo estructural de la provincia.

Entre ellas se destacan:

  • Obras de agua y saneamiento
  • Proyectos energéticos
  • Intervenciones vinculadas al turismo

Aunque con menor peso relativo que la infraestructura vial, estas inversiones buscan mejorar la calidad de vida y acompañar el crecimiento de distintos sectores económicos.

En términos de inversión, el Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial contempla un total de 1.023 millones de dólares, de los cuales casi 900 millones ya tienen destino asignado en más de 50 proyectos en toda la provincia.

Dentro de ese esquema, las obras viales concentran la mayor parte de los recursos, con intervenciones como la Ruta Provincial 171, que demanda una inversión superior a los $6.400 millones, y otros proyectos de gran escala como la Doble Vía del Este, cuyo tercer tramo supera los $27.000 millones.

A esto se suman iniciativas en saneamiento, energía y turismo, que completan el esquema de distribución de uno de los fondos más relevantes para la infraestructura mendocina en los últimos años.

Línea de Alta Tensión Cruz de Piedra, energía eléctrica Mendoza, electricidad, tendido eléctrico.jpg
Infraestructura para mejorar el sistema de la energía eléctrica, otras de las obras que financia el Ejecutivo provincial.

Infraestructura para mejorar el sistema de la energía eléctrica, otras de las obras que financia el Ejecutivo provincial.

Algunas de las obras comprendidas en el destino de estos fondos son:

  • Doble Vía Junín - Rivadavia - Tramo III - Carril del Centro
  • Acueducto Centro - Tupungato
  • Acueducto Centro II - Tupungato
  • Acceso Sur Ruta 40 Luján de Cuyo tramo I Paso a Azc
  • Acceso Sur Ruta 40 Luján de Cuyo tramo II Azc a Variante
  • Construcción ET Mza Norte 220 KV
  • Parque Fotovoltaico para impulsión de redes de agua y cloacas
  • Colectoras RN7 Maipú Colectora RN 40 Luján de Cuyo tramo Quintana - RN 7
  • Modernización Sistema de Riego Yaucha Área Pareditas
  • Modernización Sistema de Riego Yaucha Dumas
  • Sistema de riego presurizado Paraje Altamira
  • Modernización y Automatización de Perforaciones Gran Mendoza
  • Sistema Integral cloacal Costa Flores- Perdriel 3ra etapa
  • RN 7- TRAMO I-MAIPU - Sector I - González y Cervantes
  • RN 7- TRAMO I-MAIPU - Sector II - Cervantes - Lamadrid
  • RN 143 Sector I - Rawson a Rotonda El Cristo
  • RN 143 Sector II - Rotonda El Cristo
  • RN 143 Sector III - pk582 - Pareditas
  • RN 7- TRAMO II- GLLEN
  • Perforaciones de agua potable en distritos varios del Departamento de Maipú
  • Modernización sistema de riego Canal Bombal
  • Tren de Cercanías
  • Construcción de ET Valle de Uco 220 kV
  • Acueducto Oeste
  • Repavimentación Ruta Provincial N°153: Tramo I: Las Catitas - Ñacuñan
  • Repavimentación Ruta Provincial N° 153 Tramo II: Ñacuñan - Monte Comán
  • Repavimentación Ruta Provincial N° 171 Tramo: Monte Comán - Real del Padre
  • Colector Tirasso, Guaymallén
  • Ampliación y Refuncionalización Establecimiento Depurador General Alvear
  • Colectora Máxima Cuenca Este, Junín, San Martín
  • Planta Potabilizadora Santa Elena
  • Proyecto Contrucción de Colector Cloacal y Conexiones Domiciliarias Zona Sur
  • Proyecto Cloacas Zona Este - Culminación Obras de Cloacas Rodeo del Medio - Fray Luis Beltrán - San Roque - Maipú
  • Macromedición de Agua Potable - Cuencas Vistalba, Carrodilla, Mayor Drummond y Ciudad
  • Renovación infraestructura de redes 1ra etapa
  • Sistema provisión de agua potable Los Barrancos Etapa II
  • Sistema integral cloacal Costa Flores - Perdriel 1ra etapa
  • Modernización Sistema de Riego Canal Calise
  • Sistema cloacal de tratamiento Tunuyán y Tupungato. Etapa I
  • Modernización del Sistema de Riego Rama Chimba - Rio Tunuyán Inferior
  • Ampliación planta depuradora Cuadro Nacional Etapa 3
  • Ampliación Planta Depuradora Palmira
  • Colector Cloacal Colonia Segovia - Paramillo
  • Revestimiento y Modernización parcial del Sistema de Riego Canal Matriz Perrone
  • Construcción puente sobre Río Mendoza - R.P. Nº15, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Doble Vía de acceso a Rivadavia-Junin-San Martin - Tramo II/A
  • Micromedición cuencas Vistalba, Ciudad, Drummond y Carrodilla
  • Modernización sistema integral de riego Canal Serú Civit
  • Sistema Integral cloacal Costa Flores- Perdriel 2da etapa
  • Acueducto Principal Calle Cerro Aconcagua - Cuenca Vistalba
  • Red de impulsión de agua potable Vistalba

El recupero de los fondos para nuevas obras

El gobernador Alfredo Cornejo, quien decidió firmar una adenda para redirigir a otras obras los 1.023 millones de dólares acordados con Nación para la construcción de Portezuelo del Viento, ejecutará el total de esos fondos, lo que se tradujo en una reactivación de la obra pública.

Lo que aseguran desde el Ejecutivo es que implementarán un sistema de recupero según las distintas obras, para poder mantener inversiones en obra pública.

Por ejemplo, ya se confirmó que la Ruta 153, próxima a inaugurarse, implementará el sistema de peaje.

Temas
Seguí leyendo

Las opciones que evalúa Nación para destrabar obras frenadas en la Ruta 40 en Mendoza

Fuerte discurso de Milei en Hungría: defensa del ajuste, críticas a Europa y una promesa sobre la inflación

Milei se reunió con Orbán en Hungría y dejó una polémica frase sobre la inmigración en Europa

Viaje bajo la lupa: la Justicia avanza sobre quién pagó el traslado de Adorni a Punta del Este

El paso de una ministra fuerte de Milei por Mendoza: a qué vino y con quién estuvo

Apuntan a una gremialista por el video de Adorni y crece la tensión interna en el mileísmo

Un mega proyecto en marcha: firmaron el financiamiento de la Ciudad del Vino

El Gobierno aceptó la renuncia del fiscal Santiago Garay y se abre una vacante clave en la Justicia

Las Más Leídas

Se registró un importante movimiento vehicular en el Paso a Chile este sábado.

Se confirma el cierre del Paso Cristo Redentor: desde qué hora y los motivos

Estafas millonarias: allanamientos en el Gran Mendoza complican al abogado investigado

Siete allanamientos y un abogado en la mira: el caso que sacude al mundo financiero mendocino

El hombre viajaba con niveles preocupantes de alcohol en sangre (imagen ilustrativa)

Iba con ramas en la camioneta por Godoy Cruz, lo frenaron y tenía casi 3 gramos de alcohol

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 22 de marzo

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 22 de marzo

El Paso Pehuenche permanece cerrado este sábado 21 de marzo, por malas condiciones meteorológicas.

Atención viajeros a Chile: reabrió el Paso Pehuenche, la alternativa en Mendoza al Cristo Redentor