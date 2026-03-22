En qué se gastan los fondos del resarcimiento en Mendoza y qué obras se llevan la mayor inversión

Casi 900 millones de dólares del Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial ya tienen destino en distintas obras distribuidas en la provincia de Mendoza. Con más de 50 proyectos definidos y 27 en ejecución, el cupo del fondo está por acabarse.
El Resarcimiento contemplaba un total de 1.023 millones de dólares, de los cuales casi 900 millones ya fueron asignados a distintos proyectos de infraestructura en toda la provincia.
Según datos oficiales, más de 50 iniciativas integran el plan de inversión y 27 de ellas ya se encuentran en ejecución, lo que marca un avance concreto en la utilización de los fondos.
Se trata de obras de conectividad, agua y saneamiento, eléctricas, entre otras.
Rutas, el principal destino de los recursos
La distribución de los fondos muestra una clara prioridad en la infraestructura vial. La mayor parte de la inversión se concentra en la mejora y reconstrucción de rutas provinciales, en el marco del acuerdo con Vialidad Nacional por el cual la provincia asumió obras que la Nación debía realizar y no hizo.
Más allá de las rutas, el resarcimiento también financió proyectos en otras áreas consideradas estratégicas para el desarrollo estructural de la provincia.
Entre ellas se destacan:
Obras de agua y saneamiento
Proyectos energéticos
Intervenciones vinculadas al turismo
Aunque con menor peso relativo que la infraestructura vial, estas inversiones buscan mejorar la calidad de vida y acompañar el crecimiento de distintos sectores económicos.
En términos de inversión, el Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial contempla un total de 1.023 millones de dólares, de los cuales casi 900 millones ya tienen destino asignado en más de 50 proyectos en toda la provincia.
Dentro de ese esquema, las obras viales concentran la mayor parte de los recursos, con intervenciones como la Ruta Provincial 171, que demanda una inversión superior a los $6.400 millones, y otros proyectos de gran escala como la Doble Vía del Este, cuyo tercer tramo supera los $27.000 millones.
A esto se suman iniciativas en saneamiento, energía y turismo, que completan el esquema de distribución de uno de los fondos más relevantes para la infraestructura mendocina en los últimos años.
Algunas de las obras comprendidas en el destino de estos fondos son:
Doble Vía Junín - Rivadavia - Tramo III - Carril del Centro
Acueducto Centro - Tupungato
Acueducto Centro II - Tupungato
Acceso Sur Ruta 40 Luján de Cuyo tramo I Paso a Azc
Acceso Sur Ruta 40 Luján de Cuyo tramo II Azc a Variante
Construcción ET Mza Norte 220 KV
Parque Fotovoltaico para impulsión de redes de agua y cloacas
Repavimentación Ruta Provincial N° 171 Tramo: Monte Comán - Real del Padre
Colector Tirasso, Guaymallén
Ampliación y Refuncionalización Establecimiento Depurador General Alvear
Colectora Máxima Cuenca Este, Junín, San Martín
Planta Potabilizadora Santa Elena
Proyecto Contrucción de Colector Cloacal y Conexiones Domiciliarias Zona Sur
Proyecto Cloacas Zona Este - Culminación Obras de Cloacas Rodeo del Medio - Fray Luis Beltrán - San Roque - Maipú
Macromedición de Agua Potable - Cuencas Vistalba, Carrodilla, Mayor Drummond y Ciudad
Renovación infraestructura de redes 1ra etapa
Sistema provisión de agua potable Los Barrancos Etapa II
Sistema integral cloacal Costa Flores - Perdriel 1ra etapa
Modernización Sistema de Riego Canal Calise
Sistema cloacal de tratamiento Tunuyán y Tupungato. Etapa I
Modernización del Sistema de Riego Rama Chimba - Rio Tunuyán Inferior
Ampliación planta depuradora Cuadro Nacional Etapa 3
Ampliación Planta Depuradora Palmira
Colector Cloacal Colonia Segovia - Paramillo
Revestimiento y Modernización parcial del Sistema de Riego Canal Matriz Perrone
Construcción puente sobre Río Mendoza - R.P. Nº15, Luján de Cuyo, Mendoza
Doble Vía de acceso a Rivadavia-Junin-San Martin - Tramo II/A
Micromedición cuencas Vistalba, Ciudad, Drummond y Carrodilla
Modernización sistema integral de riego Canal Serú Civit
Sistema Integral cloacal Costa Flores- Perdriel 2da etapa
Acueducto Principal Calle Cerro Aconcagua - Cuenca Vistalba
Red de impulsión de agua potable Vistalba
El recupero de los fondos para nuevas obras
El gobernador Alfredo Cornejo, quien decidió firmar una adenda para redirigir a otras obras los 1.023 millones de dólares acordados con Nación para la construcción de Portezuelo del Viento, ejecutará el total de esos fondos, lo que se tradujo en una reactivación de la obra pública.
Lo que aseguran desde el Ejecutivo es que implementarán un sistema de recupero según las distintas obras, para poder mantener inversiones en obra pública.
Por ejemplo, ya se confirmó que la Ruta 153, próxima a inaugurarse, implementará el sistema de peaje.